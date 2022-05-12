LEGO'dan Optimus Prime'ı Gerçek Hayata Getiren Set

Dünyanın en büyük oyuncak şirketlerinden olan LEGO, hiçbir parçası sökülmeden robota veya araca dönüşebilen Transformers seti çıkarıyor. Sevilen karakter Optimus Prime'dan esinlenilen ürünün 1.508 parçaya ve 19 eklem noktasına sahip olduğu belirtilirken 1 Haziran'da 170 dolara piyasaya sürüleceği aktarılıyor.

1930’lu yıllarda Danimarka’nın Billund isimli şehrinde kurulan ve o günden bu yanan dünyanın önde gelen oyuncak şirketi LEGO, sattığı ikonik ürünler ile alanının önde gelen şirketleri arasında bulunuyor. Oyun ve sinema gibi birçok konuda da faaliyetlerini sürdüren şirketin sevilen temalardan esinlenilerek oluşturulan ürünleri hâlen yediden yetmişe milyonlarca insan tarafından kullanılıyor.

LEGO, şimdi de yakın zamanda birçok insanı heyecanlandıracak yeni bir ürününü piyasaya süreceğini açıkladı. Gelen haberlere göre dev şirket, animasyonları, live-action filmleri ve çizgi romanlarıyla dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan Transformers temalı yeni bir ürününü çıkarmaya hazırlanıyor.

LEGO, robota dönüşebilen Optimus Prime seti piyasaya sürecek

Açıklamalara göre Lego, Transformers evreninde iyi tarafta olan Autobotların lideri Optimus Prime isimli sevilen karakterden esinlenilerek oluşturulan bir set çıkarıyor. 170 dolara 1 Haziran günü piyasaya sürüleceği belirtilen Lego setinin, hiçbir parçayı yerinden kaldırmadan robot hâline dönüştürülebildiği ifade ediliyor.

1984 yılında piyasaya sürülen Transformers animasyon dizisinin temel alınarak oluşturulduğu belirtilen ürünün robot halinin 35 cm, tır hâlinin ise 15 cm olduğu belirtildi. Ayrıca setin 1.508 parçadan oluştuğu, 19 eklem noktasına sahip olduğuve bazı silahları bünyesinde bulunduracağı da gelen açıklamalar arasında yer alıyor.

Son olarak Transformers hayranı olan Lego tutkunlarını oldukça sevindireceğe benzeyen Optimus Prime seti ile ilgili konuşan LEGO Group tasarımcısı Joseph Patrick Kyde, açıklamalarında “Optimus Prime, cesaret, özveri ve mükemmel liderliğin bir sembolü. Onu kendine özgü görünümüne sadık kalarak ve sökülmeden değiştirilmesine olanak tanıyarak LEGO parçalarıyla hayata geçirmek zorlayıcı ve harikaydı” ifadelerine yerdi.

İşte LEGO Optimus Prime