Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Her Oyunseverin İsteyeceği Çok Hafif Tasarımlı Oyuncu Mouse’u Lenovo Levoo Bellatoor GM103 Tanıtıldı

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Lenovo, çok hafif tasarımlı rekabetçi oyunlar için tasarlanmış Lecoo Bellator GM103 oyuncu mouse’unu tanıttı.

Her Oyunseverin İsteyeceği Çok Hafif Tasarımlı Oyuncu Mouse’u Lenovo Levoo Bellatoor GM103 Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Bilgisayarlarıyla bilinen Lenovo, oyuncu aksesuarlarıyla da karşımıza çıkıyordu. Şimdi ise şirket, Çin’de gerçekleştirdiği bir lansman ile birden fazla yeni ürününü bizlerle buluşturdu. Bunlardan biri de oyunseverlerin çok hoşuna gidecek modelleriyle bilinen Lecoo Bellator GM103 oyuncu mouse’uydu.

Lecoo Bellator GM103 modeli, çok hafif tasarımlı bir oyuncu mouse’u olmasıyla öne çıkmayı başarıyor. Hafif olmasının yanı sıra rekabetçi oyunlar için tasarlanan farelerde gördüğümüz birçok gelişmiş özelliği de bünyesinde barındırıyor.

İçerikten Görseller

Her Oyunseverin İsteyeceği Çok Hafif Tasarımlı Oyuncu Mouse’u Lenovo Levoo Bellatoor GM103 Tanıtıldı
Ekran Resmi 2026-06-30 08.45.55
mosuemanest

Lenovo Lecoo Bellator GM103 neler sunuyor?

Ekran Resmi 2026-06-30 08.45.55

Lecoo Bellator GM103 modeli, PixArt PAW3395 optik sensör kullanıyor. Günümüzde çıkan çoğu mouse’ta gördüğümüz bu sensör, özellikle güvenilir izleme özelliğiyle biliniyor. Maksimum** 26.000 DPI hassasiyet, 650 IPS izleme hızı** ve 50G'ye kadar ivme desteğini kullanıcıyla buluşturuyor. Sensörün yanı sıra cihaz, hem kablolu USB-C modunda hem de 2.4GHz kablosuz modunda 8.000Hz yoklama hızını destekliyor.

Tasarım açısından baktığımızda yalnızca 59 gramlık çok hafif bir yapıya sahip. Yani uzun süreli kullanımlarda bilek zorlamasını azaltıyor. Boyutları ise 128 x 67 x 39 mm. Ergonomisi ise özellikle Asya’daki kullanıcıların el boyutlarına göre tasarlandı. Ayrıca ana sol ve sağ düğmelerin 80 milyon tıklama ömrüne sahip mekanik anahtarlar kullandığı da belirtilmiş.

mosuemanest

USB-C bağlantısı, 2.4 GHz kablosuz bağlantı ve Bluetooth 5.2 bağlantısı olmak üzere üç seçenek sunan cihazda çift cihaz eşleştirme desteği de var. 600 mAh’lik piliyle güç tasarrufu modunda 150 saatten fazla pil ömrü sunabiliyor. Cihazın fiyatı ise 36 dolar olarak açıklandı.

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Otokoç'ta sana özel sıfır araç finansman teklifleri için formu doldur!

Ürün Kategorisinde En Çok Okunanlar

Çok Ucuza Samsung Telefon Geliyor: A101'de Bu Hafta Satılacak Teknolojik Ürünler

Çok Ucuza Samsung Telefon Geliyor: A101'de Bu Hafta Satılacak Teknolojik Ürünler

TWS Kulaklık Nedir?

TWS Kulaklık Nedir?

Apple, MacBook, iPad ve Ev Ürünlerinde Zam Yaptı: İşte Yeni Zamlı Fiyatlar!

Apple, MacBook, iPad ve Ev Ürünlerinde Zam Yaptı: İşte Yeni Zamlı Fiyatlar!

Amazon’da 4 Al 3 Öde Kampanyasıyla Alabileceğiniz Her Türden Kitap Tavsiyeleri

Amazon’da 4 Al 3 Öde Kampanyasıyla Alabileceğiniz Her Türden Kitap Tavsiyeleri

Meta'nın Yeni Seri Akıllı Gözlüğü "Meta Glasses" Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Meta'nın Yeni Seri Akıllı Gözlüğü "Meta Glasses" Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Meta, Herkesin Satın Alabileceği Uygun Fiyatlı Akıllı Gözlük Tanıttı

Meta, Herkesin Satın Alabileceği Uygun Fiyatlı Akıllı Gözlük Tanıttı

52 dB ANC, 45 Saat Pil Ömrü Gibi Özellikleri Ucuza Sunan HONOR Earbuds 5e Duyuruldu

52 dB ANC, 45 Saat Pil Ömrü Gibi Özellikleri Ucuza Sunan HONOR Earbuds 5e Duyuruldu

Huawei, “E Bu Apple Watch Olmuş!” Diyeceğiniz Qingyun H3550 Akıllı Saatini Duyurdu: 10 Gün Pil Ömrü!

Huawei, “E Bu Apple Watch Olmuş!” Diyeceğiniz Qingyun H3550 Akıllı Saatini Duyurdu: 10 Gün Pil Ömrü!

Mouse

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

2. Elde Almanın Riskli Olduğu Şanzımanlar

2. Elde Almanın Riskli Olduğu Şanzımanlar

Otomatik Vitesin Yakında Arıza Yapacağını Gösteren 5 Belirti

Otomatik Vitesin Yakında Arıza Yapacağını Gösteren 5 Belirti

En Sorunsuz Otomatik Şanzıman Hangisi?

En Sorunsuz Otomatik Şanzıman Hangisi?

Modern SUV Arayanların Favorisi: 2026 Kia Sportage Alınır mı? Tasarımı, Donanımı ve Merak Ettiğiniz Her Şey

Modern SUV Arayanların Favorisi: 2026 Kia Sportage Alınır mı? Tasarımı, Donanımı ve Merak Ettiğiniz Her Şey

Opel'den Çatalca'da Otoyolda Yanan Araç Hakkında Açıklama: "Elektrikli Değil"

Opel'den Çatalca'da Otoyolda Yanan Araç Hakkında Açıklama: "Elektrikli Değil"

Bir Oyuncu, 98.000 Microsoft Puanı Kullanarak GTA 6'yı Ücretsiz Satın Aldı!

Bir Oyuncu, 98.000 Microsoft Puanı Kullanarak GTA 6'yı Ücretsiz Satın Aldı!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com