Lenovo, çok hafif tasarımlı rekabetçi oyunlar için tasarlanmış Lecoo Bellator GM103 oyuncu mouse’unu tanıttı.

Bilgisayarlarıyla bilinen Lenovo, oyuncu aksesuarlarıyla da karşımıza çıkıyordu. Şimdi ise şirket, Çin’de gerçekleştirdiği bir lansman ile birden fazla yeni ürününü bizlerle buluşturdu. Bunlardan biri de oyunseverlerin çok hoşuna gidecek modelleriyle bilinen Lecoo Bellator GM103 oyuncu mouse’uydu.

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Lecoo Bellator GM103 modeli, çok hafif tasarımlı bir oyuncu mouse’u olmasıyla öne çıkmayı başarıyor. Hafif olmasının yanı sıra rekabetçi oyunlar için tasarlanan farelerde gördüğümüz birçok gelişmiş özelliği de bünyesinde barındırıyor.

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Lenovo Lecoo Bellator GM103 neler sunuyor?

Lecoo Bellator GM103 modeli, PixArt PAW3395 optik sensör kullanıyor. Günümüzde çıkan çoğu mouse’ta gördüğümüz bu sensör, özellikle güvenilir izleme özelliğiyle biliniyor. Maksimum** 26.000 DPI hassasiyet, 650 IPS izleme hızı** ve 50G'ye kadar ivme desteğini kullanıcıyla buluşturuyor. Sensörün yanı sıra cihaz, hem kablolu USB-C modunda hem de 2.4GHz kablosuz modunda 8.000Hz yoklama hızını destekliyor.

Tasarım açısından baktığımızda yalnızca 59 gramlık çok hafif bir yapıya sahip. Yani uzun süreli kullanımlarda bilek zorlamasını azaltıyor. Boyutları ise 128 x 67 x 39 mm. Ergonomisi ise özellikle Asya’daki kullanıcıların el boyutlarına göre tasarlandı. Ayrıca ana sol ve sağ düğmelerin 80 milyon tıklama ömrüne sahip mekanik anahtarlar kullandığı da belirtilmiş.

USB-C bağlantısı, 2.4 GHz kablosuz bağlantı ve Bluetooth 5.2 bağlantısı olmak üzere üç seçenek sunan cihazda çift cihaz eşleştirme desteği de var. 600 mAh’lik piliyle güç tasarrufu modunda 150 saatten fazla pil ömrü sunabiliyor. Cihazın fiyatı ise 36 dolar olarak açıklandı.