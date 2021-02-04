Lenovo IdeaPad L340 Gaming, Hepsiburada’da İndirime Girdi

Öğrencilere heyecan verici bir karne hediyesi sunmak isteyen Lenovo’nun IdeaPad L340 Gaming oyuncu dizüstü bilgisayarı, Hepsiburada’da kısa süreliğine yüzde 20 indirime girmiş durumda.

Dünyanın en popüler dizüstü bilgisayar üreticilerinden biri olan Lenovo, yarıyıl tatilini oyun oynayarak değerlendirmek isteyenler için dikkat çekici bir indirim kampanyası gerçekleştirdi. Söz konusu indirim kampanyası ile Lenovo IdeaPad L340 Gaming, toplamda yüzde 20 indirime kavuşuyor.

180 derece açılabilen bir ekrana sahip olan Lenovo IdeaPad L340 Gaming, bir oyuncu dizüstü bilgisayarına göre oldukça ince ve şık bir tasarıma sahip. Standart diyebileceğimiz bir kalınlıkta ekran çerçevelerine sahip olan dizüstü bilgisayar, turkuaz tasarım detaylarıyla uyumlu arkadan aydınlatmalı bir klavye ile geliyor.

Lenovo IdeaPad L340 Gaming, şık tasarımının yanında performansıyla da göz dolduruyor

Lenovo IdeaPad L340 Gaming’in teknik özelliklerine baktığımızda Intel Core i5 9300H işlemci, 8 GB DDR4 RAM, NVIDIA GeForce GTX 1050 ekran kartı, 15,6 inç Full HD ekran ile karşılaşıyoruz. Bazı kullanıcıların fazlasıyla önem verdiği sayı tuşlarına (Num Key) da sahip olan dizüstü bilgisayar ekranın üstünde bulunan dahili webcam ile uzaktan eğitim ya da video konferans toplantılara katılma imkanı sağlıyor.

Normal şartlarda 7.999 TL’lik bir satış fiyatına sahip olan Lenovo IdeaPad L340 Gaming, kısa süreliğine 6.499 TL fiyat etiketiyle tüketicilerin beğenisine sunulmuş durumda. Lenovo IdeaPad L340 Gaming’i incelemek ya da satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.