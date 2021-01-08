Lenovo'dan Taşınabilir Oyun Konsolu Konsepti

Lenovo, CES 2021'in hemen öncesinde NEC ile birlikte tasarladığı yeni taşınabilir oyun konsolu konseptini gösterdi. Temelde kompakt bir dizüstü bilgisayar olan konsept cihaz, katlandığında ise Nintendo Switch'e rakip bir konsola dönüşüyor.

Teknoloji şirketleri, Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) her yıl, piyasaya sürecekleri “gerçek” ürünlerin yanı sıra bir gün piyasaya sürülme potansiyeli taşıyan konsept ürünlerini de sergiliyorlar. CES’te farklı farklı şirketler tarafından konseptler ortaya konan ürünlerden biri de taşınabilir oyun konsolları.

Bu yılki dikkat çekici taşınabilir oyun konsolu konsepti, Çinli tüketici elektroniği devi Lenovo ile Japon teknoloji şirketi NEC’ten geliyor. İki şirketin ortak tasarımı olarak karşımıza çıkan LaVie Mini konsepti, temelde kompakt bir dizüstü bilgisayar olan, fakat katlanıp kontrolcü takıldığında taşınabilir oyun konsoluna dönüşen bir ürün ortaya koyuyor.

Lenovo ile NEC'in ortak taşınabilir oyun konsolu konsepti: LaVie Mini

LaVie Mini, gerçek bir ürün olsaydı 8 inç Full HD bir ekrana, 11. nesil Intel işlemciye ve Intel Xe GPU’ya sahip olacaktı. Cihazın üzerinde dokunmatik yüzey için bir alan bulunmadığından dokunmatik yüzey işlevini gören Blackberry telefonlardakine benzer bir optik dokunmatik sensör bulunuyor.

LaVie Mini’nin asıl amacının tüketicilere kompakt bir dizüstü bilgisayar sunmak olmadığını unutmayalım. Klavyeyi arkaya katlayıp yanlardan kontrolcü ekipmanları taktığımızda LaVie Mini, Nintendo Switch rakibi bir taşınabilir oyun konsolu haline geliyor. Buradaki en büyük soru işareti ise LaVie Mini’nin kontrolcüler takılı değilken bile Nintendo Switch’in Joy-Con takılı halinden neredeyse yüzde 25 daha ağır olması.

Yine de henüz LaVie Mini’nin avantajlarını ve dezavantajlarını konuşmak için henüz çok erken. Zira ürünün en azından yakın gelecekte gerçek bir ürüne dönüşüp piyasaya sürülmesi beklenmiyor. Nintendo Switch’in beklenmedik popülaritesi, şirketleri taşınabilir oyun konsolları konusunda heveslendirmiş durumda. LaVie Mini gibi konseptler henüz gerçeğe dönüşme potansiyeli taşımasa da şirketin bu alana ilgi duyduğunu göstermesi açısından oldukça önemli.