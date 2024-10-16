Lenovo, yeni akıllı ev asistanı AI Buddy'yi tanıttı. AI Buddy, arkadaşça etkileşim kurma yeteneğiyle dikkat çekiyor.

Lenovo, 2024 Lenovo İnovasyon Teknolojileri Konferansı'nda yeni akıllı ev asistanı AI Buddy'yi tanıttı. AI Buddy, kullanıcılarıyla arkadaşça bir etkileşim kurabilmesi amacıyla tasarlandı.

AI Buddy, katlanabilir bir tasarıma sahip olup, üst kısmında animasyonlu gözleri emoji olarak gösteren dairesel bir ekran bulunduruyor, bu ekran kullanıcıların duygusal bir bağ kurmasını sağlıyor.

AI Buddy'den kişiselleştirilmiş hizmet

Ekran, zaman, hava durumu güncellemeleri, müzik seçenekleri ve kişisel fotoğraflar gibi temel bilgileri de kullanıcılarla buluşturuyor. Ayrıca, cihazın tabanında yer alan USB-A ve USB-C portları ile kulaklık girişi, kullanıcıların bağlantı seçeneklerini artırarak akıllı ev cihazlarıyla daha esnek bir entegrasyon sunuyor. AI Buddy'nin en dikkat çekici özelliği, döner ekranı. Dönen bu ekran, AI Buddy’nin kullanıcıyı takip etmesini ve bulunduğu konuma göre ayarlama yaparak etkileşimi daha kişisel hale getirmesini sağlıyor.

Lenovo CEO'su Yang Yuanqing, AI Buddy’nin, Meta’nın AI Now teknolojisi ile entegre edildiğini belirtti. Böylelikle yanıtları kullanıcıların duygusal durumuna göre özelleştiriliyor, programlama ve hatırlatmalar gibi günlük görevleri yerine getirirken kullanıcı tercihlerine uyum sağlayabiliyor. Lenovo aynı zamanda veri güvenliğine büyük önem verdiklerini ve kullanıcı etkileşimlerinin gizli tutulduğunu vurguladı.