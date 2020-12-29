LG, 2021 yılında duyuracağı "QNED" televizyonlarda hangi özellikleri kullanacağını açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre LG, miniLED teknolojisini benimseyerek yoluna devam edecek. Şu an için kısıtlı sayıda özellik açıklayan firma, televizyonlarının fiyatlarından bahsetmedi.

Güney Koreli teknoloji devi LG, akıllı televizyon sektörünün de önemli temsilcilerinden bir tanesi. Şirket bugüne kadar ürettiği modellerle, televizyon sektörünün önünü açan önemli olaylara imza attı. Bu durum, 2021 yılında da devam edecek gibi görünüyor. Çünkü şirket, düzenlediği bir etkinlikte CES 2021 etkinliklerinde hangi özelliklere sahip televizyonlar duyuracağını açıkladı.

LG tarafından yapılan açıklamalara göre şirket, 2021 yılında miniLED teknolojisine sahip televizyonlarla karşımıza çıkacak. 8K ve 4K çözünürlük sunan televizyonlarda kullanılacak bu teknoloji, yavaş yavaş kulağımıza aşina olmaya başlayacak gibi görünüyor. Bunun nedeniyse akıllı televizyon üreten hemen her şirketin, miniLED teknolojisinden bahsediyor olması.

LG, yeni akıllı televizyonlarını 'QNED TV' olarak isimlendirecek

LG'ye göre miniLED teknolojisi, LCD ekranlar için büyük bir ilerleme sağlayacak. Bu teknolojinin özel bir karartma sistemine sahip olduğunu ifade eden LG yetkilileri, farklı bölgelerde bağımsız olarak kontrol edilebilen bu sistem sayesinde siyah renk doğruluğu ve kontrast oranının en iyi şekilde ayarlanabileceğini söylüyor. Üstelik bu teknolojide kullanılan LED sayısının artması, televizyonun kontrast oranını da geleneksel modellere kıyaslar ciddi anlamda artırıyor.

LG'nin miniLED teknolojili televizyonları, parlaklık açısından beklentileri aşacak. Ayrıca bu televizyonda en az 30 bin adet LED bulunacak Daha dinamik HDR, alışmışın ötesinde renk doygunluğu ve 120 Hz tazeleme oranı gibi özellikler de LG'nin yeni televizyonlarında yer alacak. Tüm bunlara ek olarak LG, yeni televizyonlarının 86 inç civarında ekran boyutuna sahip olacağını ifade ediyor.

LG, yeni akıllı televizyonlarına QNED ismini vereceğini söylüyor. Q harfi, yeni nesil ekranlarda kullanılacak olan kuantum nokta renkleri temsil ederken, N harfi ise çok büyük bir ihtimalle şirketin NanoCell isimli markasını temsil ediyor. Şirket, önümüzdeki yıl içinde düzenleyeceği etkinliklerle miniLED teknolojili televizyonlar, tüm detaylarıyla ortaya çıkmış olacak. Ayrıca bu televizyonların fiyat baremi de 2021 yılı içinde ortaya çıkacak.

Son olarak; miniLED teknolojisi ile microLED teknolojisini birbirine karıştırmamak gerekiyor. MicroLED teknolojisi, arka plan aydınlatmasını tamamen ortadan kaldıran, görüntüye göre otomatik olarak yanan LED'lerden oluşan bambaşka bir teknoloji. Üstelik bu teknoloji, miniLED'den çok daha pahalı.