LG G2’nin Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Bundan tam 9 yıl önce tanıtılan, LG G serisinin göz bebeği modellerinden bir tanesi olan LG G2 modelini inceledik. Gelin hep birlikte oldukça dikkat çeken LG G2 özellikleri, çıktığı zamanki fiyatı ve daha birçok detaya hep birlikte bakalım.

Güney koreli teknoloji devi LG, birbirine benzettiği G serisi sayesinde uzun bir süre popülerliğini korumayı başardı. LG, bu seriyi 8. modele kadar devam ettirmeyi başardı. 2020 yılında tanıtılması beklenen ve görselleri sızdırılan LG G serisinin son modeli LG G9 ise henüz tanıtılmadı. G9 modeli, LG G serisinin son ürünü olması beklenirken, seri LG G8 modeliyle son buldu. Bizim konuğumuz, bu serinin ilklerinden olan ve günümüze bakıldığında şaka gibi özelliklere sahip LG G2 modeli.

Bundan tam 9 yıl önce, Güney Kore devi tarafından tanıtılan G2 modeli, oval tasarımı ve ön yüzünde hiçbir tuş veya buton barındırmamasıyla dikkat çekmişti. Yani ön yüzün büyük bir kısmını ekran kaplıyordu ve kullanıcıların odağına başka hiçbir şey girmiyordu. Dilerseniz hiç lafı uzatmadan LG G2 özellikleri, çıkış tarihi ve çıktığı zamanki fiyatı ile birlikte tüm detaylarıyla inceleyelim.

LG G2 ne zaman çıktı?

2013 yılının Eylül ayında Türkiye’de, İstanbul’da bulunan Harbiye Hilton’da lansmanı gerçekleştirilen LG G2 modeli, lansmandan kısa bir süre sonra satılmaya başlandı. Lansman açılışını LG’nin MEA Bölgesi Başkanı James Park gerçekleştirmişti ve Türkiye’deki teknoloji potansiyelinin diğer ülkelere örnek olduğu hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Daha sonrasında ise LG’nin Türkiye Genel Müdürü Calvin Cho, LG’nin o dönem yeni modeli LG G2’yi tanıttı.

LG G2 ilk çıktığında fiyatı ne kadardı?

Eylül 2013’te İstanbul’da özel bir etkinlikle tanıtılan LG G2 modelinin başlangıç fiyatı 1599 TL oldu. Bu fiyat teknoloji marketlerine göre değişiyordu ama LG tarafından verilen resmi fiyat bu şekildeydi.

LG G2 özellikleri:

5.2 inç ekran

LG G2 özellikleri arasında ilk olarak ekran boyutları ile başlayalım. LG G2, 5.2 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Telefonun ön yüzünün oldukça büyük bir çoğunluğu ekrana ayrılmış. Çünkü neredeyse tüm LG modellerinde olduğu gibi, LG herhangi bir yönlendirme tuşu ve butonu kullanmıyordu. 5.2 inç büyüklüğündeki bu ekran 1080x1920 piksel çözünürlüğünde, IPS LCD yapıya sahipti. Ayrıca bu ekran Multi Touch özelliğini de barındırıyor ve Gorilla Glass 2 teknolojisiyle korunuyor.

2 GB RAM

LG G2 modeli, LPDDR3 2 GB RAM ile geliyordu. 800 mHz RAM frekansına sahip bu telefon, performans tarafında oldukça yeterli bir performans sergilemeyi başarıyordu. Çift kanallı RAM’e sahip olmasıyla birlikte tek bir RAM seçeneğiyle geliyordu.

4.5G desteği

Günümüzde kullanmaya devam ettiğimiz 4.5G teknolojisi, 2013 yılında üretilen LG G2 modelinde de mevcuttu. Yani, günümüzde bile bir LG G2 sahibiyseniz 4.5G teknolojisinin sağladığı hız ile hattınızı kullanabilirsiniz.

3000 mAh batarya

Gelelim LG G2’nin batarya özelliklerine. LG, telefonunuzu şarj ettikten sonra o dönemin akıllı telefonlarına göre daha uzun bir süre kullanmanızı sağlıyordu. Aslında, kullanıcıların o dönemlerde LG’yi tercih etme nedenlerinden bir tanesi de buydu. LG G2, 3000 mAh büyüklüğünde bir batarya ile tanıtıldı. Bu batarya, 2G teknolojisinde toplamda 16.5 saat konuşma süresi ve 790 saat bekleme süresi sunuyordu. LG G2’nin bataryasını Micro-USB kablosu sayesinde şarj edebiliyorsunuz. O dönemlerde üretilen diğer telefonlarda da olduğu gibi, LG G2 hızlı şarj veya kablosuz şarj gibi özellikleri desteklemiyordu.

Audio Zoom

LG G2’nin en beğenilen özelliklerinin başında ise Audio Zoom özelliği geliyor. Size Audio Zoom özelliğini şöyle bir örnekle anlatmamız gerekirse; Arkadaşlarınız ile otururken bir video çektiğinizi düşünün. Bulunduğunuz ortamda 4 kişisiniz ve siz yalnızca bir arkadaşınızın videosunu çekiyorsunuz. Video esnasında kameranız ile arkadaşınıza zoom yaptığınızda, LG G2 Audio Zoom özelliği sayesinde zoom yaptığınız arkadaşınızın sesini daha da ön plana çıkarabiliyor. Bu sayede video odağınız haricinde etraftan gelen sesleri daha da kısıyor, daha kaliteli bir video ortaya çıkarmış oluyorsunuz.

16 GB depolama

Başlangıç fiyatıyla bir LG G2 modeli satın almak istediğinizde, 16 GB’lık modelini satın almış oluyorsunuz. LG G2, 16 ve 32 GB olmak üzere toplamda iki adet depolama seçeneği ile satışa sunuluyor. O dönemlerde LG G2 kullanan birisi olarak söylemem gerekirse, 16 GB’lık hafıza o dönemlerde oldukça yeterliydi.

16 megapiksel kamera

LG G2, arka kısmında tek bir adet kamera bulunduruyordu. Bu kamera, 13 MP çözünürlüğe sahipti ve bununla birlikte HDR, panorama, otomatik odaklama, sesli komut, auto zoom, yüz algılama, Sony Exmor RS sensör, BSI, Stereo ses kaydı ve zamanlayıcı gibi kamera özelliklerini de kapsıyordu. 13 megapiksel çözünürlüğündeki bu kamera 1080p (Full HD) 60 FPS ve HDR video kaydı da yapabiliyordu. LG G2’nin ön yüzünü çevirdiğimizde ise 2.1 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyordu. Bu kamera ise 1080p çözünürlüğünde 30 FPS video kaydı yapabiliyordu.

143 gram ağırlık

LG G2, boyutuna göre oldukça hafif modellerden bir tanesiydi. 143 gram ağırlığa sahip G2 modeli, uzunluk olarak 138.5 mm uzunluğunda ve 70.9 mm genişliğindeydi. Dönemine göre oldukça büyük olan model yalnızca 8.9 mm kalınlığındaydı.

4 renk seçeneği

Altın

Beyaz

Kırmızı

Siyah

LG G serisi, kendisine özel renkleri ile ön plana çıkmayı başarıyordu. Özellikle bu renklerin LG G4’te bulunan deri arka tasarımı ile daha da güzel bir görünüme sahip olduğunu inkar edemeyiz. LG, renk konusunda G2 modelinde elini oldukça bol tutmuş. Altın, beyaz, kırmızı ve siyah olmak üzere toplamda 4 renk ile satışa sunulan LG G2, satın almak isteyen kullanıcıların renkler arasında kararsız kalmasını sağlıyordu.

Android 4.2.2 Jelly Bean

LG G2 modeli, ilk olarak o dönemler çoğu Android telefonun kullandığı Android 4.2.2 Jelly Bean sürümü ile tanıtıldı. Zaman içinde gelen Android güncellemeleri ile performans ve arayüz geliştirmeleri sunan LG G2, en son Android 5.0.2 Lollipop sürümüne kadar destek verdi.

Sizler için LG’nin efsanevi telefonu LG G2 modelini tüm detaylarıyla birlikte inceledik. LG G2 özellikleri, başta Audio Zoom olmak üzere o dönemler oldukça ilgi çekmişti. Sizler daha önce LG G2 kullandınız mı? Eğer kullandıysanız deneyimlerinizi ve anılarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.