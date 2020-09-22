LG, orta segment yeni telefonu K71'i duyurdu. Teknik özellikleriyle günlük ihtiyaçları karşılayabilecek olan telefon, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. LG K71'in çıkış tarihi ve fiyatıysa şu an için bilinmiyor.

Güney Koreli teknoloji devi LG, orta segment akıllı telefon ürün gamına yeni bir üye daha ekledi. "K71" olarak isimlendirilen telefon, LG'nin son dönemlerdeki iddialı modellerinden bir tanesi olacak gibi görünüyor. Dilerseniz hep birlikte, bu akıllı telefonun teknik özelliklerine yakından bakalım.

LG'nin yeni akıllı telefonu 6.8 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir ekrana sahip. Geniş çerçevelere sahip olan ekranın üzerindeki çentik, 32 MP çözünürlük sunan ön kameranın yerleştirilmesini sağlamış. Ekrana gömülü parmak izi okuyucu sensör kullanmayan LG mühendisleri, bu sensörü telefonun arkasına yerleştirmeyi tercih etmişler.

Karşınızda LG K71

LG K71, gücünü MediaTek'in Helio P35 işlemcisinden alıyor. Bu güç 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı kombinasyonuyla destekleniyor. Ayrıca kullanıcılar, microSD kart yardımıyla depolama alanlarını genişletebiliyorlar. 4.000 mAh kapasiteli bataryası olan akıllı telefonun hızlı şarj desteği sunup sunmadığı bilinmezken kullanıcılar, LG K71'de Android 10 işletim sistemi deneyimi yaşayabilecekler.

Telefonun arka kısmına baktığımızda üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Bu kamera kurulumunda 48 MP çözünürlük sunan ana kamera, 5 MP çözünürlük sunan ultra geniş açılı kamera ve son olarak da 5 MP derinlik kamerası yer alıyor. Bu kamera kurulumu, telefonun arkasına yatay olarak yerleştirilmiş durumda. Tüm bunlara ek olarak bu akıllı telefonun, Stylus Pen desteğine sahip olduğunu belirtmek gerekiyor. Kullanıcılar bu sayede, ayrı olarak satın alabilecekleri kalem kullanabilecekler.

LG K71 teknik özellikleri

Ekran: 6.81 inç, FHD+ çözünürlük

6.81 inç, FHD+ çözünürlük İşlemci: MediaTek Helio P35

MediaTek Helio P35 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 128 GB (microSD desteği mevcut)

128 GB (microSD desteği mevcut) Ön Kamera: 32 MP

32 MP Arka Kamera: 48 MP + 5 MP + 5 MP

48 MP + 5 MP + 5 MP Batarya: 4,000 mAh

4,000 mAh İşletim Sistemi: Android 10

Android 10 Bağlantı: Wi-Fi, Bluetooth 5.0, LTE, GPS, USB Type-C

Wi-Fi, Bluetooth 5.0, LTE, GPS, USB Type-C Boyutlar: 171.4 mm x 77.7 mm x 8.7 mm

171.4 mm x 77.7 mm x 8.7 mm Ağırlık: 220 gram

LG yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, telefonun çıkış tarihine ve fiyatına değinilmedi. Eğer şirket bu telefon için uygun bir fiyat politikası güderse, orta segment cihaz arayışında olan tüketicilerin aklını çelmeyi başarabilir gibi görünüyor.