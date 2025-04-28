LG, 2025 QNED Evo serisi televizyonlarını dünya genelinde tanıttı. Yeni seri Mini LED paneller ve yapay zekâ destekli özellikler sunuyor.

LG, 2025 yılına özel QNED Evo serisi akıllı televizyonlarını duyurdu. Yüksek çözünürlük, geliştirilmiş görüntü kalitesi ve yapay zekâ destekli özelliklerle donatılan yeni modeller kısa süre içinde satışa sunulacak.

Güney Koreli teknoloji devi LG, 2025 QNED Evo serisi televizyonlarını global çapta tanıttı. Yeni seri, Dynamic QNED Color teknolojisiyle daha canlı ve gerçekçi renkler sunmayı amaçlıyor.

LG QNED Evo serisi televizyonlarının öne çıkan özellikleri

Yeni seri QNED9MA, QNED85 ve QNED92 olmak üzere üç farklı modelden oluşuyor.

Tüm modellerde Mini LED paneller bulunuyor.

Alpha 8 AI işlemcisi kullanılıyor.

WebOS 25 işletim sistemiyle çalışıyor.

Aynı zamanda yapay zekâ destekli özelliklere sahip: AI Magic Remote (Yapay zekâlı kumanda), AI Concierge (Yapay zekâlı asistan), AI Search (Yapay zekâlı arama)

Akıllı ev platformlarıyla uyumlu: LG ThinQ, Google Home, Apple AirPlay

4K (UHD) çözünürlük sunuyor.

144Hz’ye kadar yenileme hızı desteği sağlıyor.

LG, 2025 QNED Evo serisinin Mayıs 2025'te ilk olarak Güney Kore ve Kuzey Amerika'da satışa sunulacağını açıkladı. Şirket, Avrupa ve diğer küresel pazarlarda ise satışların daha sonraki bir tarihte başlayacağını belirtti. İşte serinin fiyat bilgileri: