LG, yeni nesil yapay zekâlı kliması ARTCOOL AI Air’i duyurdu. Oda düzenini analiz eden model, sıcaklığı ve hava akışını otomatik olarak ayarlıyor.

LG, yeni nesil yapay zekâ özelliklerine sahip ARTCOOL AI Air adlı klimasını duyurdu. Ev içi sıcaklığı optimize etmek ve enerji verimliliğini artırmak için geliştirilen model, kullanıcı alışkanlıklarını zamanla öğrenerek hava akışını otomatik olarak ayarlıyor.

LG, yapay zekâ destekli yeni klimasını tanıttı. İşte tüm detaylar!

Uzaktan kontrol ve otomatik hava akışı

ARTCOOL AI Air'in, AI Core-Tech teknolojisi sayesinde odanın düzenini ve içerideki kişilerin konumunu analiz ederek hava akışının yönünü ve gücünü otomatik olarak ayarladığı aktarıldı. Kullanıcıların, LG ThinQ uygulaması üzerinden klimayı uzaktan kontrol edebildiği, Sleep Timer+ özelliği ile gece boyunca sıcaklığın bireysel uyku düzenine göre ayarlandığı belirtildi.

Klimanın, siyah ayna cam yüzeye ve alt kısımda yer alan çok hatlı ızgaraya sahip olduğu aktarıldı. Yatay çubuklarla desteklenen bu ızgaranın, 180 derecelik geniş hava yayılımı sağladığı belirtildi. Modelin, AI kW Manager özelliği sayesinde gerçek zamanlı enerji tüketiminin takip edilebildiği ve kullanıcıların tüketim sınırları belirleyebildiği ifade edildi. Aynı zamanda Açık Pencere Algılama sensörünün ani sıcaklık değişimlerini tespit ederek klimayı enerji tasarrufu moduna aldığı, İnsan Algılama Sensörü’nün ise odada kimse olmadığında güç tüketimini azalttığı bilgisi paylaşıldı.

LG’nin, ARTCOOL AI Air’in fiyatı ve satış tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadığı aktarıldı. Modelin, premium segmentte konumlandırıldığı bilgisi paylaşıldı. Öte yandan, şirketin PuriCare AeroHit adını verdiği yeni hava temizleyicisini de tanıttığı belirtildi. Silindirik ve ultra ince tasarıma sahip olan bu modelin, Aero Serisi H Filtresi ile 360 derece hava temizleme özelliği sunduğu ifade edildi. Cihazda yer alan PM 1.0 sensörünün, 0,01 mikrometre büyüklüğündeki ultra ince partikülleri algılayarak hava kalitesini gerçek zamanlı olarak izlediği aktarıldı.