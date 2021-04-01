MSI, Summit Serisi Yeni Dizüstü Bilgisayarlarını Duyurdu

MSI, hem tasarımları hem de özellikleriyle üretkenliği artırmayı amaçlayan ve profesyonellere hitap eden yeni 2’si 1 arada dizüstü bilgisayarları Summit E13 Flip Evo ve Summit E16 Flip’i duyurdu. Şirket ayrıca kullanım kolaylığı sağlayan yardımcı ekipmanları MSI Pen ve MSI USB-C Docking Station Gen2’yi de tanıttı.

Bilgisayar ve bilgisayar donanımları söz konusu olduğunda akla ilk gelen markalardan biri olan MSI, “CES 2021’in En iyisi” ödülü alan MSI Summit Serisi dizüstü bilgisayarları Summit E13 Flip Evo ve Summit E16 Flip ile MSI Pen ve MSI USB-C Docking Station Gen2’yi duyurdu. İş ve üretkenlik odaklı yeni MSI ürünleri, hem üstün tasarımları hem de işlevselliğe odaklanan özellikleriyle çoğu tüketicinin ilk tercihleri arasına gireceğe benziyor.

Altın oranı temsil eden tasarımıyla dikkat çeken Summit E13 Flip Evo; 13 inç ekranı, hafif ve çok yönlü bir 2’si 1 arada dizüstü bilgisayar olarak karşımıza çıkıyor. Değişen logo tasarımıyla daha yüksek bir ekran/gövde oranı sunan Summit E13 Flip Evo’nun 16:10 en/boy oranına sahip ekranının tüm özellikleri altın oran göz önünde tutularak ayarlanmış durumda.

Boyundan büyük performans sunan 2’si 1 arada: MSI Summit E13 Flip Evo

360 derece dönebilen menteşeleri, CNC makinelerinden çıkan gövdesi, Mürekkep Siyahı ve Saf Beyaz renk seçenekleri ile Summit E13 Flip Evo, tasarım noktasında tüketicilerin tüm beklentilerini karşılıyor. 11. Nesil Intel Core i7 işlemci ve Intel Iris Xe GPU ile gelen dizüstü bilgisayar, Wi-Fi 6E gibi yeni nesil kablosuz bağlantı teknolojilerini desteklemesine rağmen tek şarj ile 20 saate varan kullanım sunabiliyor.

MSI E13 Flip Evo özellikleri

İşlemci : CPU : 11. Nesil Intel Core i7-1185G7 GPU : Intel Iris X

: RAM : 32 GB’a kadar çift kanal LPDDR4x-4267

: 32 GB’a kadar çift kanal LPDDR4x-4267 Depolama : PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD

: PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD Ekran : 13.4 inç Full HD+ 1920x1200 piksel, 16:10, IPS dokunmatik

: 13.4 inç Full HD+ 1920x1200 piksel, 16:10, IPS dokunmatik Kamera : IR HD 720p 30 FPS

: IR HD 720p 30 FPS Bağlantı : Kablosuz : Wi-Fi 6E AX210, Bluetooth 5.2 Kablolu : Thunderbolt 4 Type-C, 3.2 Gen2 Type-C, USB 3.2 Gen1 Type-A, Micro SD kart okuyucu

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En ince 16 inç 2’si 1 arada dizüstü bilgisayar: MSI Summit E16 Flip

MSI Summit Serisinin bir diğer üyesi olan Summit E16 Flip ise 2’si 1 arada dizüstü bilgisayar piyasasının 16 inç ekranlı en ince üyesi olarak karşımıza çıktı. Göz alıcı siyah rengi ile muhteşem bir görsellik sunan cihaz, Summit E13 Flip Evo gibi tasarım konusunda altın orana azami özen gösteriyor.

Aslına bakacak olursak Summit E16 Flip, Summit E13 Flip Evo ile büyük ölçüde benzer özelliklere sahip. Summit E16 Flip’i kardeşinden ayıran özelliği ise 16 inçlik daha büyük ekranı, NVIDIA tarafından geliştirilen harici CPU’su ve yoğun yük altında bile yalnızca 35dB ses yayan “Dynamic Cooler Boost” desteği.

Üretkenliği artıran yardımcı: MSI Pen

CES 2021’de “Yenilikçilik Ödülü” alan MSI Pen ise maksimum üretkenlik arayan profesyoneller için “fikirleri özgürce ifade etmenin en iyi yolu” olarak duyuruldu. MSI Pen, minimalist işçiliği ve tamamen metal tasarımı ile bir dolma kalem şıklığını dokunmatik ekran destekli kalem pazarına taşımış oluyor.

4096 seviyeli basınç hassasiyeti, MPP2.0 teknolojisi, MSI Pen Control uygulaması üzerinden kalem düğmesini özelleştirme ve batarya seviyesini ekranda görme imkanı ile MSI Pen, geleneksel ve modern not alma yöntemlerini tek bir cihazda birleştiriyor.

Kablo karmaşasını sona erdiren cihaz: MSI USB-C Docking Station Gen2





MSI’ın duyurusunu gerçekleştirdiği yeni ürünlerden biri de MSI USB-C Docking Station Gen2 oldu. Kablo karmaşasını ve çalışma ortamını düzenlemeye yarayan MSI USB-C Docking Station Gen2, 100W güç çıkışı ve 4K video ve veri aktarımı sayesinde her türlü kablolu bağlantı ihtiyacınızı karşılamayı hedefliyor.