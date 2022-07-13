LG'nin 'Uzayan' Telefonu Ortaya Çıktı [Video]

LG'nin yıllar önce üzerinde çalıştığı ancak piyasaya süremeden akıllı telefon sektöründen çekildiği uzatılabilir ekranlı modeline ait bir video paylaşıldı. Servis edilen video, LG'nin o dönemlerde tasarladığı telefonun hiç de fena olmadığını gözler önüne seriyor.

Güney Koreli teknoloji devi LG, bundan birkaç yıl önce aldığı bir karar ile akıllı telefon sektöründen çekildiğini duyurmuştu. Aslında bu çok da şaşırtıcı değildi çünkü bir yandan Samsung ve Apple gibi güçlü rakiplere karşı koyamayan LG, diğer yandan da kronik arızalar ve teknik servis gibi alanlarda zorluk çekmişti.

Şirket, sektörden çekilmeden birkaç ay önce ise uzatılabilir ekranlı bir akıllı telefon ile gündemdeydi. Ancak bu telefon hiçbir zaman piyasaya sürülmemişti. Hatta bu cihazın gerçek olup olmadığı bile muallaktaydı. Bununla ilgili yaşanan yeni bir gelişme ise LG'nin gerçekten de bir kaydırılabilir daha doğrusu uzatılabilir ekranlı telefon ürettiğini gözler önüne serdi. Paylaşılan bir video, tanışma olasılığımız bulunmayan bu telefonun nasıl göründüğünü ortaya koymuş oldu.

LG'nin piyasaya sürülmeyen uzatılabilir ekranlı telefonu işte böyle görünüyordu

Paylaşılan görüntüler, telefonun uzatılabilir ekranının hiç de fena görünmediğini gözler önüne seriyor. Kullanıcılar, bu akıllı telefonu isterlerse manuel, isterlerse de otomatik olarak kaydırabileceklerdi. Ancak bunlar artık bir hayal. Çünkü LG, artık bu sektörde değil ve bu ürünü piyasaya sürme gibi bir niyeti de yok.

LG'nin uzatılabilir ekranlı telefonunun teknik özellikleri ile ilgili bilgiler oldukça sınırlı. O dönemlerde yapılan açıklamalara göre bu cihazda 6.8 inç boyutlu bir ekran bulunuyordu. Bu ekran kaydırıldığında, kullanıcıya 7.4 inç görüntü alanı sunuyordu...

LG'nin uzatılabilir ekranlı telefonunun videosu: