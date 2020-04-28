Güney Koreli teknoloji devi LG, mayıs ayı içinde yeni akıllı telefonu Velvet'i duyuracak. Şirket, bugüne kadar yaptığı açıklamalarla bu telefonunun bazı özelliklerini zaten gözler önüne serdi. Bugün yapılan açıklamalar ise Velvet'in farklı renk seçeneklerini ortaya koyuyor.

Güney Koreli teknoloji devi LG, son dönemlerde en çok "Velvet" olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefon modeli ile konuşuluyor. Mayıs ayı içerisinde duyurulması planlanan telefona ait bazı bilgiler, zaman zaman bizzat LG tarafından açıklanıyor. Şirket şimdi, internet üzerinden paylaştığı bilgilerle LG Velvet'in tüm renk seçeneklerini duyurdu. LG tarafından yapılan açıklamalara göre Velvet, tüketicilerin karşısına birden çok renk ile çıkacak.

LG'nin yaklaşmakta olan yeni akıllı telefon modeli Velvet, tasarım açısından dikkat çekici bazı özelliklere sahip. Şirket bu bağlamda, kullandığı çentiğe ek olarak "3D Arc Design" olarak isimlendirilen bir tasarımı ön plana çıkarıyor. 3D Arc Design, LG Velvet'e kavisli bir görüntü kazandırırken bu akıllı telefonun genel tasarımını da aşağıdan yukarıya doğru ovalleştiriliyor. Bu ovalleştirilmiş tasarım, telefonun daha iyi kavranmasına yardımcı oluyor.

LG Velvet'in genel tasarımı

LG Velvet, 6.8 inç büyüklüğündeki ekranıyla tüketicilerin karşısına çıkacak. FullVision olarak isimlendirilen bu ekran, tüketicilere 20,5:9 en boy oranı sunuyor. Ayrıca bu akıllı telefonda stereo hoparlör ve "yapay zeka sesi" olarak isimlendirilen bir teknoloji de bulunuyor. Stereo hoparlör, telefondan çıkan sesi mümkün olan en iyi kaliteye taşırken yapay zeka sesi ise ortam gürültüsünün engellenmesini sağlıyor.

LG Velvet, 3'lü kamera kurulumuna sahip. 48 MP'lik ana kameraya sahip olan telefon, 8 MP geniş açılı ve 5 MP de derinlik sensörü ile donatılmış durumda. Böylelikle tüketiciler, LG Velvet'i kullanarak fazlasıyla kaliteli fotoğraf ve video çekimleri yapabilecekler.

LG Velvet'in belki de en etkileyici özelliği, ASMR olarak isimlendirilen ve trend haline gelen video tekniği için özel bir destek sunuyor oluşu. Yani tüketiciler, bu telefonla ASMR videoları çekebilecekler. Bu modun kullanımı sırasında telefonun her iki mikrofonu da maksimum hassasiyette çalışacak ve tüketiciler, sadece telefonlarını kullanarak benzersiz ASMR videoları oluşturabilecekler.

LG'nin yaklaşmakta olan yeni akıllı telefonu Velvet, Snapdragon 765G işlemciden güç alıyor ve 5G bağlantı desteğine de sahip. 4.300 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan telefon, sahip olduğu düşük güç algoritması ile 5G bağlantısı ile çalışırken bile uzun süreli kullanım imkanı sunuyor. Ayrıca bu telefon, LG'nin geliştirdiği Dual Screen ve Stylus Pen gibi aksesuar desteklerine de sahip ve tüketiciler, bu aksesuarları telefondan bağımsız bir şekilde satın alabilecekler.

LG'nin yeni telefonu, gerek şirketten yapılan açıklamalar gerekse yaşanan sızıntılar kapsamında neredeyse tam anlamıyla ortaya çıkmış durumda. Ancak Velvet ile ilgili hala ufak tefek bilmediğimiz şeyler var ve LG'nin lansman etkinliği kapsamında yapacağı açıklamalar, bu telefonun tüm detaylarını açıkça gözler önüne sermiş olacak. Şimdi gözler, mayıs ayı içinde düzenlenecek olan etkinlikte.