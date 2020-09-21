LG VELVET, Türkiye'de Satışa Sunuldu

LG'nin bu sene içerisinde çıkardığı telefonu VELVET, ülkemizde de satışa sunuldu. LG'nin yeni cihazı, ülkemizde telekom şirketleri Vodafone ve Turkcell mağazalarından satın alınabiliyor.

Güney Koreli teknoloji LG'nin bu sene temmuzda piyasaya sürdüğü VELVET modeli, Türkiye'de de satışa sunuldu. Cihaz, ülkemizde Turkcell ve Vodafone mağazalarında alıcılarıyla buluştu.

Ayrıca şirketten yapılan açıklamada, LG VELVET alacak olan kullanıcıların faydalanabileceği bir kampanyanın da duyurusu yapıldı. Buna göre, 31 Ekim tarihine kadar Turkcell ve Vodafone mağazalarından LG VELVET satın alan kullanıcılar, sınırlı sayıdaki sınırlı sayıdaki LG XBOOMGo PL2 taşınabilir Bluetooth hoparlör ve aksesuar paketi hediyesinin de sahibi olacak.

LG VELVET özellikleri

20,5:9 en boy oranına sahip, 6,8 inçlik P-OLED Sinematik FullVision, 1080 x 2460 piksel çözünürlüklü ekrana sahip olan cihazın ön tarafında selfie kamerasına ev sahipliği damla çentik bulunuyor. Telefonun arka tarafında 48 MP ana kamera, 8 MP 120 derecelik ultra geniş açılı kamera ve 5 MP derinlik sensörü olmak üzere üç kamera yer alıyor. Damla çentiğin ev sahipliği yaptığı ön kamera ise 16 MP değerinde.

VELVET, 8 çekirdekli Snapdragon 845 yonga setinden gücünü alıyor. 8 çekirdekten dördü 2,6 GHz ARM Cortex-A75, dördü ise 1,8 GHz ARM Cortex-A55. Adreno 630 GPU'nun kullanıldığı cihazda 6 GB'lık RAM bulunuyor.

Telefonda 128 GB dâhili depolama alanı bulunurken hafıza kartıyla 2 TB'a kadar yükseltilebiliyor. LG VELVET, işletim sistemi tarafında Android 10 tabanlı LG UX 9.0 ara yüzünü kullanıyor. 4.300 mAh bataryaya sahip olan telefonun fiyatı ise haberin kaynağı olan Anadolu Ajansı tarafından belirtilmedi. Cihazla ilgili daha detaylı bilgilere buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.