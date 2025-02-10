Çinli bir içerik üreticisi, masaüstü bilgisayarını ev tipi klima ünitesi ile soğutmayı denedi. Elde edilen sonuçlar çok iyinin bile ötesindeydi.

Çinli bir içerik üreticisi, okuduğunuzda mantığınıza yapacak bir proje geliştirdi. Kısaca "ESC" ismini kullanan içerik üreticisi, bir bilgisayara ev tipi klima soğutma ünitesi entegre etti. 12.000 BTU kapasiteli ünite, bilgisayarı eşsiz seviyede soğutmayı başardı.

ESC, söz konusu projeyi Intel Core i9-13900K işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 4090 takılı bir sistem için hayata geçirdi. Üstelik yapılan ilk testler gayet iyi sonuçlar vermişti. Sistemi stres testine sokan ESC, ortalama GPU sıcaklığının 20 santigrat derece olduğunu gördü.

Asıl amaç, NVIDIA GeForce RTX 5090'lı bir sistemi soğutmak

ESC'nin böyle bir projedeki asıl amacı, NVIDIA GeForce RTX 5090 ekran kartı ve Intel Core i9-14900K işlemcili bir sistemi soğutmak. Elde ettiği test sonuçlarının bu amaç için oldukça iyi olduğunu söyleyen ESC, bunun da ötesinde böyle bir soğutma sisteminin NVIDIA GeForce RTX 6090 için bile kullanılabileceğini söylüyor. Haksız da sayılmaz çünkü her ne olursa olsun koca bir klimadan bahsediyoruz.

ESC'nin test sonuçlarından da bahsedelim. FurMark ve AIDA gibi popüler yazılımları kullanan içerik üreticisi, 40 dakikalık test sürecinden sonra bile işlemci sıcaklığının birkaç derece arttığını söyledi. GPU sıcaklığı ise normal şartlarda 2 ila 12 santigrat derece aralığında çalışırken stres testleri sırasında en fazla 36 santigrat derece görüldü. Bu bile çok iyi bir sonuç çünkü sıradan bilgisayarlar boşta çalışırken bu sıcaklıkları görüyorlar.

ESC'nin videosu, BiliBili isimli bir platformda yayımlandı ve telif hakkı ile korunuyor. Videoyu buradan izleyebilirsiniz.