Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, Twitter'dan yaptığı paylaşımla LPG'ye 19 kuruşluk zam geleceğini açıkladı. Zam, bu geceden itibaren geçerli olacak.

Türkiye’de artan kur ve dünya genelinde fiyatı artan akaryakıt fiyatları bir araya gelince ülkemizde son bir ayı aşkın süredir her hafta en az iki kez yeni zam haberi duyar olduk. Bugünse bu zamlar arasına bir yenisi daha eklendi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda LPG’ye 19 kuruş zam yapılacağını açıkladı.

Doğrudan pompa fiyatına yansıyacak şekilde yapılan 19 kuruşluk zam, 23/11/2021, yani bu gece 00.00 itibarıyla geçerli olacak. Yeni zamlarla birlikte üç büyükşehirdeki ortalama LPG fiyatları şu şekilde olacak:

Yeni ortalama LPG tarifesi:

İstanbul: 7,30 TL -> 7,49 TL

İzmir: 7,24 TL -> 7,43 TL

Ankara: 7,46 TL -> 7,65 TL

1 Kasım’dan bu yana gelen 4. zam, son bir haftada 3. zam:

LPG’nin 1 Kasım’dan bu yana yaşadığı zamlanma macerası şu şekilde oldu: