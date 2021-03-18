Lucid Motors, piyasaya süreceği ilk otomobili Air için dünyada ilk olan bir projeyi hayata geçirdi. Aracın içini 21 adet hoparlörle donatan mühendisler, Surreal Sound isimli bu sisteme Dolby Atmos desteği entegre ettiler. Bugüne kadar görülmemiş kalitede müzik keyfi sunacak sistem, sürüş güvenliğinden de ödün vermiyor.

ABD merkezli yeni bir elektrik motorlu otomobil üreticisi olan Lucid Motors, ilk modeli olan "Air" için bugüne dek görülmemiş bir işe imza attı. Zaten etkileyici özelliklere sahip olan aracını Dolby Atmos ses teknolojisiyle birleştiren şirket, ilk müşterilerine benzersiz bir deneyim sunacak.

Dolby Atmos, bugün pek çok alanda kullanılıyor olsa da otomobil sektöründe daha önce tercih edilmemişti. Bu açığı doldurmaya karar veren şirket, Lucid Air için tam 21 hoparlörlü bir sistem tasarladı. "Surreal Sound" isimli bu ses sitemine de Dolby Atmos entegrasyonu yapan Lucid mühendisleri, sürücülerin müzik dinlerken kendilerini konserdeymiş gibi hissetmelerini sağlayacak. Ancak bu yüksek ses kalitesinin sürüş güvenliğinden ödün vermediğini belirtmek gerek.

İşte 21 hoparlörlü ve Dolby Atmos destekli ilk otomobil Lucid Air

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Lucid Motors yetkililerinden Derek Jenkins, Lucid Air'a entegre edilen Dolby Atmos desteğinin, ilk modellerindeki tüm yeni nesil teknolojilerin en yenisi olduğunu ifade ediyor. Bu teknolojiyle yalnızca şık tasarım ve yüksek ses kalitesini öne çıkarmadıklarını söyleyen Jenkins, müşterilerin tüm duyularının harekete geçeceğini beyan ediyor.

Dolby Atmos entegreli Surreal Sound'un tek yeteneği, yüksek ses kalitesi değil. 21 hoparlörlü sistem, aracın içinde ve dışında oluşacak seslerin akustiğini de en iyi şekilde veriyor. Örneğin bir sürücü, bu sistemi kullanırken emniyet kemeri takılmamış olan koltuğun hangisi olduğunu görmeden tespit edebilecek. Çünkü Surreal Sound ile ses, kemerin takılmadığı o koltuktan gelecek. Benzer bir şekilde dışarıdan gelen sesler, kornalar, kör noktalar ve aklınıza gelebilecek her türlü ses unsuru, Dolby Atmos deneyimi yaşayan sürücünün kulağında yankılanacak. Böylelikle güvenli sürüş için gerekli olan dinamikler, tümüyle sağlanmış olacak.