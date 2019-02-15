Touch Bar'a sahip bir Macbook Pro'nuz var ve YouTube reklamlarını atlamak için reklam engelleyicilere güvenmiyor musunuz? Bir Reddit kullanıcısı, sizin için gizli bir çözüm bulmuş olabilir.

u/BiggerBadgers adlı bir Reddit kullanıcısı, paylaştığı gönderi ile MacBook Pro’da bulunan Touch Bar’ı kullanarak YouTube’daki atlanamaz reklamları nasıl bertaraf edebileceğinizi ortaya çıkardı.

u/BiggerBadgers’a göre YouTube’u Apple’ın kendi web tarayıcısı olan Safari’de açtığınızda atlanamayan reklamlardan kurtulmak için tek yapmanız gereken şey YouTube’un uygulama kontrollerini Touch Bar’a aktarmak.

Macbook Pro’daki Ayarlar menüsünü açtığınızda Touch Bar ayarlarında ‘Uygulama Kontrolleri’ seçeneğini varsayılan olarak ayarlayın. Ancak Ayarlar’da klavye bölümünde gidip Touch Bar’ı göster seçeneğini işaretlemeniz gerekiyor.

Bu işlemleri yaptığınızda videoların zaman çizelgesi Touch Bar’da gösterilecektir. Üstelik Touch Bar, 5 saniye sonra atlanabilen reklamların ve atlanamayan reklamların zaman çizelgelerini de aynı şekilde gösterecek.

5 saniye sonra atlanabilen reklamları geçmek için tek yapmanız gereken parmağınızı zaman çizelgesinin başından sonuna kadar (tam sonuna değil) kaydırmak ve ekranda çıkan ‘reklamı atla’ seçeneğine tıklamak.

Atlanamayan reklamlar için ise işlem çok daha basit. Yine Touch Bar’da çıkan zaman çizelgesinin sonuna dokunun. YouTube otomatik olarak reklamı ileri sarıp atlayacak ve videoyu başlatacaktır.

Bunun Apple ya da YouTube tarafından katlı olarak sağlanan bir özellik mi yoksa bir Touch Bar açığı mı olduğu bilinmiyor ancak iki şirketten biri ilerleyen dönemde bu özelliği kapatabilir. Ancak Apple’ın Touch Bar’lı Macbook Pro’ların fiyatını düşünerek ‘Bari reklam izlemesinler.’ demiş olma ihtimali de bulunuyor.