Manisa’da Korkutan 4,8’lik Deprem

Son günlerde sık sık sallanan Manisa’da bu kez de 4,8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Manisa’daki depremin merkez üssü olarak ise Akhisar’ın Karaborklu ilçesi gösterildi.

Anadolu kıta sahanlığının altında son dönemde pek çok sismik aktivite gerçekleşiyor, bizler de bu aktivitelerin sonuçlarını depremler şeklinde görüyoruz. Bir deprem kuşağında bulunan ülkemizde sık sık ciddi şekilde hissedilen sarsıntılar ortaya çıkıyor.

Son olarak bugün sabah saatlerinde İran sınırında gerçekleşen deprem Van ilimizi vurmuştu. Gün içerisinde de bölgedeki sarsıntılar devam etti. O bölgedeki şok daha atlatılamadan bu defa Manisa’yı deprem vurdu.

Depremin şiddeti 4,8 olarak açıklandı

Son dönemde sık sık orta ve yüksek şiddette depremlerle gündeme gelen Manisa’da bu seferki depremin şiddeti 4,8 olarak açıklandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamaya göre saat 15.40.17’de gerçekleşen depremin merkez üssü Akhisar-Karabörklü oldu. Depremin yüzeyden 8,6 kilometre derinde gerçekleştiği belirtildi.

Kandillli Rasathanesi'nden açıklanana rakamlara göre bu depremin ardından Akhisar'da 3,9 şiddetinde bir deprem oldu, Kırkağaç da 3,6 ile sallandı. Son birkaç gündür adeta deprem fırtınasına tutulan şehirde pek çok irili ufaklı zelzele gerçekleştiği biliniyordu.

Manisa Valiliği'nden açıklama

Manisa Valiliği de deprem hakkında bir yazılı açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, "23 Şubat 2020 tarihinde saat 15.40'ta merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı.

Deprem, Manisa dışında İzmir, Balıkesir, Eskişehir, Aydın, Bursa ve Çanakkale'de de hissedildi. Şimdiye kadar depremde can veya mal kaybı yaşanmamış olması sevindirici bir gelişme oldu.