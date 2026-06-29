Manuel Vites Kullanımın Beyin ile İlişkisine Dair Yapılan Araştırma ve Çarpıcı Sonuçları

Japon profesör Ryuta Kawashima'nın araştırmasına göre manuel vites kullanmak beyni ciddi oranda daha aktif çalıştırıyor.

Japonya'dan gelen yeni bir araştırma, manuel vites kullanmanın sadece keyif için değil, aynı zamanda beynimiz için harika bir egzersiz olduğunu gösteriyor.

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Nintendo’nun efsanevi Brain Age oyunlarının arkasındaki dahi isim Profesör Ryuta Kawashima, yaptığı son nörogörüntüleme çalışmasında ezber bozdu.

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Manuel vites neden beyni daha aktif çalıştırıyor?

Araştırmaya göre manuel vites bir aracı kullanırken yaptığımız o karmaşık hareketler zinciri, trafiği süzmek, debriyaja basmak, doğru vitesi seçmek ve gazı ayarlamak; beynimizin prefrontal korteks bölgesini adeta havai fişek gibi parlatıyor.

Hafıza, dikkat ve karar alma mekanizmalarını yöneten bu bölge, manuel viteste tam kapasite çalışırken; otomatik vitesli bir araçta sadece "pasif bir yolcu" rolüne bürünüyor. Özellikle nüfusu hızla yaşlanan Japonya'da bu günlük zihinsel antrenmanın bilişsel sağlığı korumak için bulunmaz bir nimet olduğu belirtiliyor.

Ama devir değişiyor...

Ne yazık ki bu beyin egzersizinin tabiri caizse sonuna geliyoruz. Örneğin araştırmanın yapıldığı yer olan Japonya’da yeni satılan araçların sadece %1 ila %2'si manuel vites. Toyota Corolla ve Honda Civic gibi ana akım modeller artık tamamen otomatik vites olarak üretiliyor.

Hatta spor efsanesi yeni Honda Prelude bile otomatik vitesle geliyor ve sürücüye kendisini iyi hissettirmek için hoparlörlerden "sahte vites geçiş sesleri" veriyor.

Peki siz manuel vites bir otomobili mi yoksa otomatik vites bir otomobili mi tercih ediyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.