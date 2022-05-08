Super Mario'daki Mantarların Çok Şaşırtıcı Gizemi

Mario’nun, mantarları topladıkça büyümesinin hatta çeşitli özellikler kazanmasının altında yatan sebebi daha önce hiç düşünmüş müydünüz?

Aslen, Nintendo için yaratılan ve pek çoğumuzun ilk önce atarilerde tanıştığı, daha sonra çeşitli platformlarda eğlenceli vakitler geçirdiğimiz Super Mario Bros oyunlarını hepimiz biliriz. Bölüm sonunda ulaşılan bayrak, kulede patlayan fişekler ve hatta oyunun sonundaki prenses bizi en çok mutlu eden detaylardan birkaçıdır.

Peki ya oyunun içinde hareket eden ve çok önemli bir yere sahip olan mantarların ardında nasıl bir hikâye var? Mario mantarlara kavuşunca neden büyüyor, gelişiyor ya da ölüyor? Eğer hazırsanız, kiremitleri kırmaya başlayın; Mario dosyasını sizler için açıyoruz.

Mario’nun yaratılış hikâyesi için ufak bir gezinti

Donkey Kong oyunu

Hepimizin tesisatçı olarak tanıştığı Mario; ilk kez, 1981 yılında piyasaya sürülen Donkey Kong adlı oyunda Mr. Video (daha sonra Wario) karakteri ve marangoz mesleği ile karşımıza çıkmıştı.

Donkey Kong ile yoğun ilgi gören Mario, daha sonra 1985 yılında tesisatçı ve Super Mario olarak karşımıza çıktı ve o günden beridir de hafızalarımızdaki yerini koruyor.

Mario’nun mantar aşkı hakkında dedikodular

Sağdan sola; Mario, Miyamoto ve Luigi

Mario, hepimizin yakından tanıdığı Super Mario Bros oyununda çeşitli mantarları topluyor ve bu mantarlar ile besleniyordu. Geçmiş dönemlerde pek çok kez bu mantarların aslında bir tür uyuşturucu olduğu ve Mario’nun uyuşturucu bağımlısı olduğu gibi iddialar dile getirilmişti. Neyse ki Mario’nun fikir babası ve yaratıcısı Shigeru Miyamoto, bu konuda bizleri aydınlatan açıklamalarda bulunmayı ihmal etmiyor.

Mario Harikalar Diyarında!

Mario’nun yaratıcısı Miyamoto, “Mario’ya tıpkı Alice (Alis) Harikalar Diyarı gibi bir evren yarattık” açıklamasını yaparak aslında bize bu konuda pek çok ipucu veriyor. Alice’in, halüsinasyon tabanlı bir hikâye olduğunu da düşünerek şimdi parçaları birleştirelim.

Mario’nun yediği mantarlar, halüsinasyona sebep oluyor

Super Mario Bros oyununda, Mario’nın bazı mantarlara temas edince canının yanması; bazı mantarları yediği zaman ise büyümesi, gelişmesi ve çeşitli özellikler kazanması tamamen mantarlara ait özelliklerdir.

Super Mario Bros oyununda karşımıza çıkan mantarlar, genellikle sinek ya da gelin mantarı olarak da bilinen amanita muscaria türü bir mantardır. Bu mantarı yiyen kişilerde sık sık halüsinasyon ve hayal görme, kas spazmı, görme bozukluğu, yorgunluk gibi çeşitli tepkimeler gözlemlenebilir. Kahramanımız Mario da sinek mantarı yiyerek büyüyüp küçüldüğünü ya da çeşitli özelliklere sahip olduğunu düşünmektedir.

Sinek mantarının cesaret verdiği söyleniyor

Sinek mantarı

Aslında sinek mantarının tek özelliği Mario ya da diğer insanlarda sebep olduğu halüsinasyon etkisi değildir. Vikinglerin, geçmişte savaşlardan önce cesaret almak için sinek mantarlarını yedikleri, Şaman ayinlerinde rüya görmek için uyumadan önce tüketildiği, pek çok Avrupa ülkesinde şans getirdiğine inanıldığı için çizgi film ve çocuk kitaplarında sinek mantarına yer verildiğini ifade edebiliriz.

Ayrıca Ortaçağ’da, üzerine konan sineklerin kısa sürede etkisiz hale gelmesinden ötürü, insanların sineklerden korunmak için vücuduna sinek mantarı suyu sürdüğü ve bu yüzden adının sinek mantarı olduğu da ifade edilmektedir.

Peki ya sizler Mario hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce de Mario’nun evreni bir halüsinasyondan mı ibaret? Daha önce hiç gerçek bir sinek mantarı gördünüz mü? Düşünce ve fikirlerinizi yorumlar bölümünde bizlerle paylaşabilirsiniz.

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