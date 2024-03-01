15'te 15 Yapanlar Dünya Vatandaşı Olsun: Bu Ünlü Markaların Hangi Ülkelere Ait Olduğunu Bilebilecek misin? [TEST]

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Hepimizin; market raflarından, televizyon reklamlarından ya da internetin derinliklerinden aşina olduğu markalar var, değil mi? Peki, bu markaların hangi ülkelere ait olduğunu hiç merak ettiniz mi?

L'Oréal’in Fransa’ya, Alfa Romeo’nun İtalya’ya ait olduğunu hepimiz bilsek de hayatımızın içinde olup ülke adı sorulsa bir türlü dilimizin ucuna gelmeyenler de var.

O zaman hafızanızı tazelemek, bilmediklerinizi öğrenmek için ulusal markaların kökenlerine bir keşif yapalım. Bakalım, kaçta kaç bileceksiniz?

Avrupa’nın en büyük yazılım şirketi SAP, hangi ülkenin kuruluşu?

hangi markalar hangi ülkeye ait

  1. Almanya
  2. İtalya
  3. İngiltere
  4. Fransa

CEVAP

Dünyaca ünlü Shell’in hangi iki ülkenin ortaklığında olduğunu biliyor musunuz?

sheel

  1. Hollanda-İran
  2. İngiltere-Hollanda
  3. İsrail-Fransa
  4. Suudi Arabistan-Mısır

CEVAP

Birçoğumuzun kullandığı HSBC, hangi ülkenin bankası?

HSBC

  1. Türkiye
  2. Avustralya
  3. Almanya
  4. İngiltere

CEVAP

Bu soruyu bilip bir enerjimizi toparlayalım mı? Redbull, hangi ülkenin üretimi?

Redbull

  1. Avusturya
  2. İsveç
  3. Ukrayna
  4. Çekya

CEVAP

Inditex grubunda yer alan Zara, Pull&Bear, Bershka ve Oysho sizce hangi ülkenin etiketi ile ülkemize geliyor?

Inditex

  1. İspanya
  2. Amerika
  3. Fransa
  4. İrlanda

CEVAP

Son yıllarda telefon piyasasında sıkça adını duyduğumuz Huawei hangi ülkenin dersiniz?

Huawei hangi ülkenin

  1. Japonya
  2. Çin
  3. Güney Kore
  4. Finlandiya

CEVAP

Tüm dünyada birçok kişinin dolabında yer alan Adidas, sizce hangi ülkenin markası?

Adidas

  1. Amerika
  2. Fransa
  3. Almanya
  4. Rusya

CEVAP

Bıyıkları ile bize göz kırpıp “Beni ye!” diyen Pringles, hangi ülkenin gıda ürünü?

Pringles

  1. Brezilya
  2. Hindistan
  3. Meksika
  4. Amerika

CEVAP

Birçok araba markasının hangi ülkeden olduğunu biliyorsunuzdur. Peki Skoda?

Skoda

  1. Rusya
  2. Slovakya
  3. Çekya
  4. Fransa

CEVAP

Hangimizin telefonunda olmadı ki? Canva uygulamasının hangi ülkeden çıktığını bilen kaç kişiyiz?

Canva

  1. Avustralya
  2. Amerika
  3. İsveç
  4. Avusturya

CEVAP

"Çocuk ya da büyük ol, Haribo'yla mutlu ol!" sloganıyla bildiğimiz markanın yaratıcısı hangi ülkedir dersiniz?

Haribo

  1. Tayland
  2. Amerika
  3. Almanya
  4. Çin

CEVAP

Kimilerinin kurtarıcısı Durex’i üretip topluma faydalı bir iş yapan ülke hangisi?

Durex

  1. Danimarka
  2. Birleşik Krallık
  3. Hollanda
  4. Almanya

CEVAP

Bakalım doğru mu hatırlıyorsunuz? Nokia, hangi ülkenin telefon markası?

Nokia

  1. Güney Kore
  2. Japonya
  3. İzlanda
  4. Finlandiya

CEVAP

Sondan bir önceki sorumuz. Bilgisayar dünyasına hâkim olanlar şıkları bile görmeden Acer’ın hangi ülkeye ait olduğunu bilecektir.

Acer

  1. Almanya
  2. Tayvan
  3. Çin
  4. Çekya

CEVAP

Geldik son sorumuza. Bisiklet deyince akıllarda tek bir marka. Bianchi hangi ülkenin malı?

Bianchi

  1. İtalya
  2. Almanya
  3. Hollanda
  4. İsveç

CEVAP

Kaçta kaç yaptınız? Yorumlara bekliyoruz. Hepsini bilenleri ise marka elçisi seçebiliriz. :)

Göz atarak keyifli dakikalar geçireceğiniz, kendinizi deneyebileceğiniz diğer testlerimiz:
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