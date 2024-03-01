Hepimizin; market raflarından, televizyon reklamlarından ya da internetin derinliklerinden aşina olduğu markalar var, değil mi? Peki, bu markaların hangi ülkelere ait olduğunu hiç merak ettiniz mi?

L'Oréal’in Fransa’ya, Alfa Romeo’nun İtalya’ya ait olduğunu hepimiz bilsek de hayatımızın içinde olup ülke adı sorulsa bir türlü dilimizin ucuna gelmeyenler de var.

O zaman hafızanızı tazelemek, bilmediklerinizi öğrenmek için ulusal markaların kökenlerine bir keşif yapalım. Bakalım, kaçta kaç bileceksiniz?

Avrupa’nın en büyük yazılım şirketi SAP, hangi ülkenin kuruluşu?

Almanya İtalya İngiltere Fransa

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Dünyaca ünlü Shell’in hangi iki ülkenin ortaklığında olduğunu biliyor musunuz?

Hollanda-İran İngiltere-Hollanda İsrail-Fransa Suudi Arabistan-Mısır

CEVAP

Birçoğumuzun kullandığı HSBC, hangi ülkenin bankası?

Türkiye Avustralya Almanya İngiltere

CEVAP

Bu soruyu bilip bir enerjimizi toparlayalım mı? Redbull, hangi ülkenin üretimi?

Avusturya İsveç Ukrayna Çekya

CEVAP

Inditex grubunda yer alan Zara, Pull&Bear, Bershka ve Oysho sizce hangi ülkenin etiketi ile ülkemize geliyor?

İspanya Amerika Fransa İrlanda

CEVAP

Son yıllarda telefon piyasasında sıkça adını duyduğumuz Huawei hangi ülkenin dersiniz?

Japonya Çin Güney Kore Finlandiya

CEVAP

Tüm dünyada birçok kişinin dolabında yer alan Adidas, sizce hangi ülkenin markası?

Amerika Fransa Almanya Rusya

CEVAP

Bıyıkları ile bize göz kırpıp “Beni ye!” diyen Pringles, hangi ülkenin gıda ürünü?

Brezilya Hindistan Meksika Amerika

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Birçok araba markasının hangi ülkeden olduğunu biliyorsunuzdur. Peki Skoda?

Rusya Slovakya Çekya Fransa

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Hangimizin telefonunda olmadı ki? Canva uygulamasının hangi ülkeden çıktığını bilen kaç kişiyiz?

Avustralya Amerika İsveç Avusturya

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"Çocuk ya da büyük ol, Haribo'yla mutlu ol!" sloganıyla bildiğimiz markanın yaratıcısı hangi ülkedir dersiniz?

Tayland Amerika Almanya Çin

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Kimilerinin kurtarıcısı Durex’i üretip topluma faydalı bir iş yapan ülke hangisi?

Danimarka Birleşik Krallık Hollanda Almanya

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Bakalım doğru mu hatırlıyorsunuz? Nokia, hangi ülkenin telefon markası?

Güney Kore Japonya İzlanda Finlandiya

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Sondan bir önceki sorumuz. Bilgisayar dünyasına hâkim olanlar şıkları bile görmeden Acer’ın hangi ülkeye ait olduğunu bilecektir.

Almanya Tayvan Çin Çekya

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Geldik son sorumuza. Bisiklet deyince akıllarda tek bir marka. Bianchi hangi ülkenin malı?

İtalya Almanya Hollanda İsveç

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Kaçta kaç yaptınız? Yorumlara bekliyoruz. Hepsini bilenleri ise marka elçisi seçebiliriz. :)

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