L'Oréal’in Fransa’ya, Alfa Romeo’nun İtalya’ya ait olduğunu hepimiz bilsek de hayatımızın içinde olup ülke adı sorulsa bir türlü dilimizin ucuna gelmeyenler de var.
O zaman hafızanızı tazelemek, bilmediklerinizi öğrenmek için ulusal markaların kökenlerine bir keşif yapalım. Bakalım, kaçta kaç bileceksiniz?
Avrupa’nın en büyük yazılım şirketi SAP, hangi ülkenin kuruluşu?
- Almanya
- İtalya
- İngiltere
- Fransa
CEVAP
Dünyaca ünlü Shell’in hangi iki ülkenin ortaklığında olduğunu biliyor musunuz?
- Hollanda-İran
- İngiltere-Hollanda
- İsrail-Fransa
- Suudi Arabistan-Mısır
CEVAP
Birçoğumuzun kullandığı HSBC, hangi ülkenin bankası?
- Türkiye
- Avustralya
- Almanya
- İngiltere
CEVAP
Bu soruyu bilip bir enerjimizi toparlayalım mı? Redbull, hangi ülkenin üretimi?
- Avusturya
- İsveç
- Ukrayna
- Çekya
CEVAP
Inditex grubunda yer alan Zara, Pull&Bear, Bershka ve Oysho sizce hangi ülkenin etiketi ile ülkemize geliyor?
- İspanya
- Amerika
- Fransa
- İrlanda
CEVAP
Son yıllarda telefon piyasasında sıkça adını duyduğumuz Huawei hangi ülkenin dersiniz?
- Japonya
- Çin
- Güney Kore
- Finlandiya
CEVAP
Tüm dünyada birçok kişinin dolabında yer alan Adidas, sizce hangi ülkenin markası?
- Amerika
- Fransa
- Almanya
- Rusya
CEVAP
Bıyıkları ile bize göz kırpıp “Beni ye!” diyen Pringles, hangi ülkenin gıda ürünü?
- Brezilya
- Hindistan
- Meksika
- Amerika
CEVAP
Birçok araba markasının hangi ülkeden olduğunu biliyorsunuzdur. Peki Skoda?
- Rusya
- Slovakya
- Çekya
- Fransa
CEVAP
Hangimizin telefonunda olmadı ki? Canva uygulamasının hangi ülkeden çıktığını bilen kaç kişiyiz?
- Avustralya
- Amerika
- İsveç
- Avusturya
CEVAP
"Çocuk ya da büyük ol, Haribo'yla mutlu ol!" sloganıyla bildiğimiz markanın yaratıcısı hangi ülkedir dersiniz?
- Tayland
- Amerika
- Almanya
- Çin
CEVAP
Kimilerinin kurtarıcısı Durex’i üretip topluma faydalı bir iş yapan ülke hangisi?
- Danimarka
- Birleşik Krallık
- Hollanda
- Almanya
CEVAP
Bakalım doğru mu hatırlıyorsunuz? Nokia, hangi ülkenin telefon markası?
- Güney Kore
- Japonya
- İzlanda
- Finlandiya
CEVAP
Sondan bir önceki sorumuz. Bilgisayar dünyasına hâkim olanlar şıkları bile görmeden Acer’ın hangi ülkeye ait olduğunu bilecektir.
- Almanya
- Tayvan
- Çin
- Çekya
CEVAP
Geldik son sorumuza. Bisiklet deyince akıllarda tek bir marka. Bianchi hangi ülkenin malı?
- İtalya
- Almanya
- Hollanda
- İsveç
CEVAP
Kaçta kaç yaptınız? Yorumlara bekliyoruz. Hepsini bilenleri ise marka elçisi seçebiliriz. :)
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