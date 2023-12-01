Dünyaca ünlü teknoloji YouTuber'ı Marques Brownlee, Tesla Cybertruck'ı eleştirdi. Teknoloji dünyasının yakından tanıdığı isme göre Tesla, ilk kez verdiği sözleri tutamadı.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, bugün düzenlediği bir etkinlikte pick-up modeli Cybertruck'ın ilk teslimatlarını gerçekleştirdi. Böylelikle Tesla için yeni bir dönem resmen başlamış oldu. Ancak herkes, Tesla Cybertruck için çok da mutlu değil. Dünyaca ünlü teknoloji YouTuber'ı Marques Brownlee, Tesla Cybertruck'ı eleştiren isimlerin başında geldi.

Milyonlarca takipçiye sahip olan Marques Brownlee, teknoloji dünyasının yakından tanıdığı isimlerden bir tanesi. Hatta Brownlee, 2019 yılında gerçekleştirilen Cybertruck lansmanında da Elon Musk'ın yanında yer alan isimlerden biriydi. Ayrıca Marques Brownlee'ye torpil geçen Tesla, internet fenomeninin Tesla Cybertruck'ını birkaç gün önce teslim etti. Hâl böyle olunca namıdiğer MKBHD'nin fikirleri, ilk test edenlerden biri olarak bu elektrikli pick-up için önemliydi.

"Tesla, ilk kez verdiği sözleri tutamadı"

Marques Brownlee, Cybertruck'ın, Tesla'nın verdiği sözleri tutamadığı ilk otomobil olduğunu açıkladı. Aslına bakacak olursak ünlü fenomen, çok da haksız değildi. Evet; Tesla Cybertruck, bu hâliyle bile gerçekten etkileyici bir otomobil ancak Elon Musk, bundan yıllar önce çok daha iddialı açıklamalarda bulunmuştu.

Marques Brownlee tarafından yapılan açıklama:





Vaat edilen özellikler:

800+ kilometre menzil.

70.000 dolar.



Teslim edilen araçların özellikleri:

550 kilometreye kadar menzil.

100.000 dolar.

Tesla Cybertruck, Tesla'nın söz verdiği temel özelliklerden bazılarını açıkça yerine getirmediği ilk sefer oldu.800+ kilometre menzil.70.000 dolar.550 kilometreye kadar menzil.100.000 dolar. Tesla ve diğer üreticiler, günümüz pil teknolojileriyle 800 kilometre menzil sağlamak için gereken tonlarca kiloluk pil paketlerinin, sürüş dinamiklerini etkilemeye değmeyeceği görüşünü benimsedi. Bu noktada Roadster 2.0'ın da 1.000 kilometre civarı menzile yakın olmaması beni şaşırtmaz.

Tesla, Cybertruck için verdiği sözlerin tamamını tutamamış olabilir. Ancak Elon Musk da bunun farkında. Hatta bununla ilgili bir açıklama yapan Musk, bu aracın satıp satmaması konusunu çok da önemsemediğini söyledi. Musk, ekibiyle birlikte geleneksel bir pick-up yapmadıklarının altını çizerek, amaçlarının harika bir otomobil olduğunu belirtti. Yani Elon Musk, tutamadığı bir söz vermiş olmayı çok da önemsemiyor.