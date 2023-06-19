Sürekli olarak taksicilerle karşı karşıya gelen mobilite platformu Martı, 40 bin TAG sürücüsü ve 10 milyon kullanıcısı için bir festival düzenledi. Festivalde konuşan Martı CEO’su Oğuz Alper Öktem’in festivaldeki konuşması sosyal medyada gündem oldu.

Sürekli olarak İstanbul’daki taksicilerle karşı karşıya gelen platform Martı, düzenlediği festivalde taksicilere meydan okudu. Öktem’in siyasetçi tavrındaki konuşmaları ise sosyal medyada birçok kişinin festivali eleştirmesine neden oldu.

Mobilite platformu Martı, 40 bin TAG kullanıcısına ulaşmanın ve 10 milyon kullanıcıya ulaşmanın sevinciyle bir festival düzenledi. CEO Öktem’in festivalde kullandığı “Kendilerine biz taksi lobiyiz diyen bir takım şahıslar burayı görsün. Siz taksi lobisiyseniz, biz de çevreci ulaşım lobisiyiz!” sözleri ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Martı CEO'su Sarı Taksilere Karşı Siyasetçi Gibi Miting Düzenledi

Martı, TAG hizmetiyle 40 bininci sürücüsüne ve 10 milyon Martı&TAG kullanıcıya ulaşmasını müzik festivaliyle kutladı. Dün Maslak-Parkorman'da düzenlenen ve Hadise, Arem Özgür-Arman Aydın, Kafalar, Kör Nokta’nın performans sergilediği Martı Festival’de kullanıcılara hediyeler de dağıtıldı.

Martı CEO’su Oğuz Alper Öktem’in sanatçılar sahneye çıkmadan önce yaptığı konuşma ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Öktem’in konuşması ve tavırlarındaki siyasetçi benzerliği, festivalin birçok kişi tarafından “Martı Mitingi” olarak adlandırılmasına neden oldu.

Miting yapan kişi bu kez seçimlere hazırlanan bir siyasetçi değil de girişimci olunca önce hepimiz şaşırdık:

Martı'nın öne çıktığı çevrecilik söyleminin aslında ticari bir ikna taktiği olduğunu savunup konuyu "greenwashing" yöntemine bağlayanlar vardı:

Martı CEO'sunun bu konuşmasını destekleyenler de oldu:

Konuyu şakayla karışık ti'ye alanlar da vardı:

Bazı kullanıcılara göre Martı CEO'sunun ifadelerinde haklılık payı olsa da ortamdaki miting havasını abartılı buldular:

Ayrıca kendisinin gelecekte olası bir siyasi kariyere sahip olabileceği de akıllara geldi:

Elbette her olayda olduğu gibi Martı mitingi üzerinden ülkenin siyasal ve sosyolojik analizleri de yapıldı:

Gerçekten de bu başka ülkede yaşasa dünya gündemi değişir mi peki?

CEO'nun bu tavrından ötürü kendisini ciddi şekilde eleştirenler de oldu:

Peki sizce Martı'nın miting düzenlemesi, şirket kurucusunun sarı taksilere karşı tavrı doğru mu yanlış mı? Düşüncelerinizi yorumlar bölümüne bekliyoruz...