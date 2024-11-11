Mattel, Wicked filmi için hazırladığı oyuncakların kutusuna yanlışlıkla filmin değil bir yetişkin içerik sitesinin bağlantısını koydu.

Barbie oyuncakları ile de tanınan Mattel, yakın zamanda vizyona girecek olan Wicked filmi için oyuncaklar üretiyor. Oyunların, filmlerin ve benzer yapımların oyuncaklarının ve figürlerinin olması şaşırtıcı değil, hatta bu serilerin bazıları doğrudan oyuncak satmak için yapılıyor. Öte yandan yeni Wicked oyuncaklarındaki bağlantı insanları bir yetişkin içerik sitesine yönlendiriyor.

Konuyla ilgili olarak Mattel'den yapılan açıklamada tüketicilerden özür dilendi. Yapılan açıklamada "Bu talihsiz hatadan dolayı derinden pişmanız ve durumu düzeltmek için hemen aksiyon alıyoruz." ifadesi kullanıldı. Matel ayrıca ebeveynleri de konuyla ilgili olarak uyardıklarını açıkladı.

Wicked ama yanlış wicked

Mattel'in yaşadığı sorunun nedeni ise filmin isminden kaynaklı gibi görünüyor. Zira filmin internet sitesi "WickedMovie.com" şeklinde bir URL'ye sahip. Oyuncak kutularından bulunan bağlantı ise Wicked Pictures'a yönlendiriyor. Wicked Pictures'ın ise Mattel'in iş birliği yaptığı film ile bir ilgisi yok, tamamen yetişkinlere yönelik içerik üretiyorlar.

Gelen açıklamalara göre bu hatalı oyuncaklar şimdiden raflardan kaldırılmaya başlandı ve genel olarak hatalı üretilen oyuncaklar ABD'de "4 yaş ve üzeri için uygun" etiketiyle satışa çıkmıştı. Oyuncakların fiyatları ise 24,99 dolar ile 39,99 dolar arasında değişiyordu.

Tony ödüllü müzikalin sinema uyarlamasında Ariana Grande ve Cynthia Erivo rol alacak. Oz Büyücüsü'nün devamı olan yapımın ilk bölümü 22 Kasım'da sinemalarda olacak.