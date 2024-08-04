Meksika'nın kuzeyinde, Chihuahuan çölünde yer alan Sessizlik Bölgesi'nde radyo sinyalleri çalışmıyor ve pusulalar taşların üzerinde şaşırtıcı bir şekilde dönüyor. Bu esrarengiz bölge, bilim insanlarının ve meraklıların ilgisini çekiyor.

Sessizlik Bölgesi'nde radyo sinyallerinin kesildiğini, pusulaların şaşırdığını ve göktaşlarının düştüğünü biliyor muydunuz?

Evet, kulağa bilim kurgu filmi gibi gelse de bu gerçek! Meksika'nın kuzeyindeki Chihuahuan çölünde bulunan gizemli yer, birçok bilinmeyeni barındırıyor.

Sessizlik bölgesi nedir ve neden bu kadar özel?

Sessizlik Bölgesi Meksika'nın kuzeyinde, Chihuahuan çölünde yer alan ve radyo sinyallerinin çalışmadığı, pusulaların ise taşların üzerinde şaşırtıcı bir şekilde döndüğü 50 kilometrelik bir alandır.

Bu bölge, Mapimí Biyosfer Rezervi içinde yer almakta olup geniş, büyük ölçüde ıssız bir alan olan yaklaşık 400.000 hektarlık bir alanda bulunur. Burası ıssız arazi ve dağ çıkıntılarıyla doludur.

Bölgedeki manyetik bozulmaların, yer altındaki magnetit yataklarından ve göktaşlarından kaynaklandığı düşünülüyor.

Sessizlik Bölgesi'nin etkileri ve hatta konumu tartışmalı olsa da bölgenin; Meksika'nın Chihuahua, Durango ve Coahuila eyaletlerinin sınırlarında yer aldığı ve çok sayıda göktaşı aktivitesine ev sahipliği yaptığı kesin.

Bazıları buranın UFO'lar ve dünya dışı varlıklar tarafından ziyaret edildiğini bile iddia ediyor. 20. yüzyıl boyunca büyük göktaşları Chihuahua'nın güneyine, Sessizlik Bölgesi yakınlarına düştü.

1966'da Pemex adlı ulusal petrol şirketi, bölgeyi keşfetmek için bir keşif gezisi düzenledi.

Lideri Augusto Harry de la Peña, radyo problemleri yaşadığı için buraya Sessizlik Bölgesi adını verdi. Ancak 11 Temmuz 1970'te Sessizlik Bölgesi manşetlere çıktı.

O tarihte Utah'taki bir ABD hava kuvvetleri üssünden Athena roketi fırlatıldı. Roketin New Mexico'daki White Sands yakınlarına düşmesi gerekiyordu ancak saparak Sessizlik Bölgesi'nin kalbine düştü.

Bölge, uluslararası ilgi odağı hâline geldi ve bazı yerel halk turizm fırsatı gördü. Ünlü Nazi roket bilimci Wernher Von Braun, ABD adına araştırma yapmak için bölgeye geldi.

Von Braun, araştırma uçuşları yaparak çarpışma alanını doğruladı ve 300 Meksikalı işçinin yardımıyla çöl boyunca bir demiryolu hattı inşa edildi. Amerikalı bir ekip daha sonra kazı çalışmaları yaptı.

Amerikalılar geçici yatakhaneler, laboratuvarlar, mutfaklar ve tıbbi tesisler getirdi ve bunları çölde kurdular.

Hatta Houston'a doğrudan kargo taşımak için bir pist bile inşa ettiler. Demiryolu ile tonlarca enkazı taşıdılar. Bölgedeki bu olaylar, bölgeye olan ilgiyi artırdı ve birkaç yıl sonra Meksika hükümeti Mapimí Biyosfer Rezervi'ni kurdu.

Sessizlik Bölgesi'nde göktaşlarının yanı sıra olağanüstü flora ve fauna bulunuyor. Bu büyülü bölge, paranormal olaylarla ilgilenenler için bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor.

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