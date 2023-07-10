Mercedes-Benz'in Türkiye'deki online satış sistemini kapattığı iddialarını şirkete sorduk. Aldığımız yanıt, iddianın doğru olmadığı yönünde. Ayrıca Mercedes-Benz CEO'su da konuyla ilgili yalanlama açıklaması paylaştı.

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, bir süredir internet üzerinden satış yapmaya çalışıyor. Tüm detaylarına buradaki haberimiz üzerinden ulaşabileceğiniz sistem, en basit anlatımı ile internetten herhangi bir ürün alır gibi otomobil sahibi olmanızı sağlıyor. Ancak daha birkaç aydır kullanımda olan sistem, şu an için aktif olarak kullanılamıyor.

Gazeteci Emre Özpeynirci'nin iddiasına göre bir grup galerici, Mercedes-Benz'in çevrimiçi satış sistemi için bot yazılım kullanmaya başladılar ve stoğa giren tüm otomobilleri otomatik olarak satın alıyorlar. Bu da hem diğer tüketicilerin araç sahibi olmasını engelliyor hem de sistemde aksaklıklara yol açıyor. Bugün, bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Manşetlerde, Mercedes-Benz'in Türkiye'de online satış sistemini kapattığı haberleri servis edildi.

Güncelleme (10 Temmuz 17.50): Mercedes-Benz'den iddialar ile ilgili açıklama geldi:

Emre Özpeynirci tarafından paylaşılan açıklamaya göre Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Mercedes-Benz Türkiye 'nin online satış platformunu kapattığı veya Almanya'dan böyle bir talimat aldığı yönündeki bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır.

Şirket stratejimiz doğrultusunda, yeni satış platformumuz aracılığıyla müşterilerimize benzersiz bir fijital deneyim sunmayı taahhüt ediyoruz.

Fiziksel (showroomlarımızda) ve dijital (online olarak) araçlarımızı mevcut satış planlarımız çerçevesinde aktif bir şekilde sunmaya devam ediyoruz. Müşteri deneyimimizi geliştirmek maksadıyla online platformumuzdaki sistemsel ve süreçsel iyileştirmelerimizi sürdürmekteyiz.

Özellikle araçlarımızın yeniden satıcılara değil, nihai kullanıcılara ulaşması adına dijital aktiviteleri ve platformumuzu düzenli olarak güncelliyoruz.

Bugün de KDV güncellemesini içeren yasal düzenlemeyi sistemimize yansıtmak adına çalışmalarımızı gerçekleştirdik.

Bu bağlamda online platformumuz açıktır, ürün mevcudiyeti doğrultusunda araçlarımız düzenli olarak sistemde sunulmaktadır.

Marka olarak, stratejilerimiz doğrultusunda bu platformu geliştirmeye devam ederken, en üst düzeyde müşteri deneyimine odaklanmayı sürdüreceğiz."

Söz konusu iddiayı ortaya atan haber şu şekildeydi:

Pek çok internet sitesi, Cumhuriyet Gazetesinden Faik Erdemli'nin "Almanya Mercedes-Benz de çaresiz kaldı, online satışı kapattı" başlıklı haberini manşetlerine taşıdılar. Söz konusu habere göre Merdeces-Benz Türkiye, yaşananları Almanya'ya bildirmiş, Almanya genel merkezi de şaşkınlık içerisinde kalmıştı. Bot satışlara çözüm üretilemeyince, Türkiye'de online satış sisteminin kapatılmasına karar verilmişti.

Webtekno olarak, gördüğümüz her gelişmeyi haberleştirmeden önce doğrulamaya büyük özen gösteririz. Mercedes-Benz hakkındaki iddiaları da aynı şekilde doğrulamaya çalıştık ancak bir kaynak bulamadık. Bunun üzerine Mercedes-Benz'e ulaştık. Aldığımız yanıt şaşırtıcıydı. Görünen o ki Faik Erdemli'nin iddiası, gerçek değil. En azından şu an için...

Mercedes-Benz'in bize verdiği cevap şu şekildeydi:

"Online Showroom sayfamız hizmet vermektedir. Yalnızca, şu an Online Otomobil Arama sayfamızda otomobil ürün grubu için sıfır km araç görünmüyor.Gün içerisinde tekrar güncelleme yapılacaktır. Dilerseniz Online Showroomumuzu http://mb4.me/4MAcJokQ linkinden takip edebilirsiniz."

Sonuç olarak, Mercedes-Benz'in Türkiye'de online satış sistemini kapattığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Sistem şu anda hizmet vermeye devam ediyor ancak stokta sıfır araç bulunmadığından satın alım gerçekleştiremiyorsunuz.