Yeni Mercedes CLA Dikkat Çeken Özellikleri ve Fiyat Listesi

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz’in popüler modellerinden biri olan CLA’nın 2021 yılı için sunulan modelleri göz dolduruyor. 2020 modeliyle ilk bakışta çok farklı görünmeyen CLA 2021, bu yazımızda teknik detayları, tasarımı ve fiyat listesiyle konuğumuz oluyor.

Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz’in hem Sedan hem de Coupe olarak ürettiği CLA serisi, yeni nesilde karşımıza farklı bir tasarım anlayışı ve geliştirilmiş bir formla çıkıyor. Yeni tasarım anlayışını birçok modeline 2020 yılı itibariyle uygulayan Mercedes-Benz, CLA serisinin 2021 modelinde de bazı küçük değişikliklerle göze çarpıyor.

AMG ve Performance olmak üzere 2 adet donanım paketi bulunan Mercedes-Benz CLA, Performance donanımında çok daha güçlü motorlar kullanarak performans arayışındaki kullanıcılara hitap ediyor. Bu bağlamda AMG donanımının da performans açısından yetersiz olduğunu söyleyemeyiz ancak bu 2 donanımı ayıran en temel şey AMG donanımında maksimum 163 HP, Performance donanımında ise 421 HP güç elde ediliyor olması.

Tasarım:

Dış tasarım: Çerçevesiz camlar ve klasik Mercedes çizgileri hakim

Eski tasarım anlayışına göre daha keskin çizgilerle yeni bir profil ortaya koyan Mercedes-Benz CLA, elmas tasarımına sahip ön ızgarasıyla ve kaslı gövdesiyle dikkat çekiyor. Karizmatik bir görünüm için çerçevesiz cam tasarımı kullanılan CLA, arka kısmında ise iki parçalı far tasarımı kullanıyor.

Hem AMG hem de Performance donanımında standart olarak gelen panoramik cam tavanla birlikte hem dışarıdan hem de içeriden daha ferah bir görünüm elde eden Mercedes-Benz CLA, AMG donanımında 19 inç, Performance donanımında ise 18 inç boyutlarındaki çok kollu jantlarıyla kullanıcıyı karşılıyor.

Toplamda 11 adet renkten oluşan paletiyle istenilen kişiselleştirmeyi kullanıcıların beğenisine sunan CLA’nın 5 adet jant tasarım opsiyonu bulunuyor. Bu jant tasarımlarından ikisi ücretsiz sunulurken diğerleri için ek ücret ödenmesi gerekiyor.

İç tasarım: Genmiş ekranlı kontrol panelleri ve dijital göstergeler

Önceki tasarımlara kıyasla daha ferah bir iç tasarıma sahip olan Mercedes-Benz CLA, havalandırma kanallarına sahip ön koltuklarla ve ısıtmalı direksiyon simidiyle iç mekanda bekleneni sunmayı hedefliyor.

Kişiselleştirme isteyen kullanıcılar için toplamda 7 adet döşeme tasarımı sunan Mercedes-Benz, tüm bu döşeme tasarımlarını ücretsiz olarak seçmeye olanak tanıyor. Isıtmalı direksiyon simidine eşlik etmesi için ısıtmalı koltukları da aracına eklemek isteyen kullanıcıların ise 5.000 TL civarında bir ek ücret ödemesi gerekiyor. Tüm bunlara ek olarak CLA’nın ön konsolundaki süslemeler de 5 farklı seçenek arasından kişiselleştirilebiliyor.

Güvenlik:

Aktif takip yardımcısı:

Mercedes-Benz’in profesyonel olarak geliştirdiği ve DISTRONIC adını verdiği bu teknoloji, trafik işaretlerini algılama ve aktif olarak çevreyi tarama gibi özellikler içeriyor. Bu sayede kullanıcının yükü hafiflemiş ve güvenliği artırılmış oluyor.

Kör nokta yardımcısı:

Kullanıcı direksiyon başındayken CLA’nın kör noktalarını izleyen bu teknoloji, şehir içi ve şehir dışı yolculuklarında çarpışmalara karşı önlem alıyor. Buna ek olarak otomobilin hareketsiz kalmasının ardından tam 3 dakika daha aktif kalan bu teknoloji, CLA’yı park ettikten sonra araçtan ayrılma süresi boyunca tetikte bekliyor.

PRE-SAFE sistemi:

Mercedes-Benz’in CLA’da kullandığı bir ses sistemi teknolojisi olan PRE-SAFE, olası kaza durumlarında otomobilin hoparlörlerini kullanarak kulaklarını devre dışı bırakacak şekilde bir frekans üretir. Bu da kazanın ortaya çıkaracağı şiddetli sesin kullanıcıya zarar vermesini engeller.

Konfor:

MBUX iç mekan yardımcısı:

Mercedes-Benz’in MBUX adını verdiği bu yardımcı teknoloji, herhangi bir fiziksel tuşa dokunmadan sezgisel el hareketleriyle bazı fonksiyonları gerçekleştirmenize olanak sağlıyor. Aracın tavan kısmında konumlandırılan bir kamera yardımıyla kullanıcının el hareketlerini tarayan MBUX, özel fonksiyonlar atamaya da izin veriyor.

Sesli asistan:

Kullanıcıyı konuşma tarzından ve alışkanlıklarından tanıyan bir sesli asistan ile gelen Mercedes-Benz CLA, doğal konuşma tarzına adapte olarak çalışıyor. Hem bu teknoloji hem de MBUX ile birlikte kullanıcının dikkatini yoldan ayırmasına engel olan Mercedes-Benz, güvenli bir sürüş için de gerekli önlemleri almış oluyor.

Isıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar:

2021 CLA’da opsiyon olarak sunulan bu özel koltuklar, havalandırma kanalları sayesinde uzun yolculuklarda terlemenin önüne geçerken aynı zamanda soğuk havalarda kullanıcıyı ısıtıyor. Bu koltuklara sahip olmak için ödenmesi gereken ücret ise 17.000 TL.

Mercedes-Benz CLA donanım paketleri:

CLA AMG

CLA Performance

2021 CLA’nın 2 adet donanım paketi bulunuyor. CLA ve Performance adlı donanım paketlerinin arasındaki en büyük fark ise farklı motor seçeneklerinden dolayı oluşan güç farkı.

CLA donanım paketinde 163 HP güç sunulurken Performance donanımında kullanılan motor 421 HP güç üretiyor. Buna ek olarak bazı tasarım detayları ve aksesuarlarla AMG donanımından önce çıkan Performance, güvenlik anlamında AMG’den pek de farklı değil. Performance donanımı, içindeki motor sayesinde 0’dan 100’e tam 4 saniyede ulaşıyor.

Mercedes-Benz CLA performansı, motorları ve yakıt tüketimi:

Mercedes-Benz CLA’nın ülkemizde satışta olan 2 farklı motor türü mevcut. Tüm motor türlerinde otomatik şanzıman kullanılan CLA, yakıt seçeneği olarak ise yalnızca benzin sunuyor. Gelin Mercedes-Benz CLA’nın motorlarına ve bu motorların yakıt tüketimlerine birlikte göz atalım.

2,0L Benzinli (421 HP):

Ortalama (lt/100 km): 8,1

8,1 Şehir içi (lt/100 km): 10,4

10,4 Şehir dışı (lt/100 km): 6,9

1,5L Benzinli (163 HP):

Ortalama (lt/100 km): 6,2

6,2 Şehir içi (lt/100 km): 8,5

8,5 Şehir dışı (lt/100 km): 4,8

Mercedes-Benz CLA 2021 fiyatları: