Mercedes'in İşitme Kaybını Engelleyen Sistemi: Pembe Gürültü

Otomobil üreticileri, yaşanabilecek trafik kazalarında potansiyel ölüm ve yaralamaların önüne geçmek için oldukça farklı sistemler geliştiriyor. Fakat Mercedes-Benz’in "Pembe Gürültü" adı verilen güvenlik sistemi, bugüne kadar gördüklerimizden oldukça farklı.

Otomobil üretiminde her ne kadar performans ve tasarım ön planda olsa da otomotiv endüstrisinin devleri, güvenli araçlar üretmek için de büyük yatırımlar yapıyorlar. Bu yatırımlarla yapılan araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucu tasarlanan güvenlik sistemlerine her gün bir yenisi daha ekleniyor.

Mercedes-Benz’in geliştirdiği "Pembe Gürültü" isimli ses dalgasını kullanan “PRE-SAFE Sound” adı verilen güvenlik sistemi de bunlardan birisi. Fakat PRE-SAFE Sound'dan önce Mercedes-Benz'in bu alandaki ilk çalışmalarına değinmek gerekiyor. Gelin kazalarda kulaklarınızın neden önemli olduğunu, Mercedes'in neden kulaklarınızı korumak istediğini anlayalım.

Kazaları önceden tespit eden güvenlik sistemi: PRE-SAFE

Mercedes, 2002 yılında tanıttığı PRE-SAFE sistemiyle otomobil seyir halindeyken kaçınılmaz bir kaza algılandığı durumda, aracı kazaya hazırlamayı hedefliyordu. Elektronik Denge Programı (ESP) ve Fren Destek Sistemi (BAS) gibi diğer sistemlerden aldığı verileri işleyerek kritik bir durum tespit etmesi durumunda devreye giren sistem, araç sürücüsü ve yolcular için önleyici bir koruma sağlıyordu.

Ani frenleme ve kritik direksiyon hareketleriyle de devreye girebilen sistem, açık camları kapatarak ve kemerleri gergin hale getirerek trafik kazalarında can kaybı yaşanmasını engelliyordu. Panik durumu atlatılıp, normal sürüş haline geri dönüldüğünde devreden çıkan sistem, otomatik olarak aldığı tedbirleri de eski haline getiriyordu.

2002 yılından beri yeni güvenlik önlemlerini de üzerinde ekleyerek gelişmeye devam eden PRE-SAFE sistemine, 2017 yılında PRE-SAFE Sound isimli güvenlik önlemi dahil edildi. Bu sistem kaza anında oluşabilecek işitme kayıplarının önüne geçmek için geliştirilmişti.

Kazalarda yaşanabilecek işitme kayıplarının önüne geçecek güvenlik sistemi: PRE-SAFE Sound

Geçmişte yaşanan trafik kazalarını inceleyen Mercedes mühendisleri, kazalar sonucunda duyu kaybının fiziksel yeti kaybı kadar sık rastlanan bir olay olduğunu gözlemlemişlerdi. Bu kayıpların önüne geçmek için araştırmalar yürüten mühendisler, öncelikle kaybın nedeni araştırmışlardı. Camın kırılma anında çıkan, iki arabanın çarpışması sonucu duyulan ve hava yastıklarının patlama anında oluşan seslerin, birleştiği anda 165 desibelden daha yüksek bir seviyeye çıktığını gören Mercedes mühendisleri, bu yüksek sesin kulağa vereceği hasarı önlemek için hemen çalışmalara başlamıştı.

Pembe gürültü, kulağımızı nasıl koruyor?

İnsan kulağının anatomik yapısını inceleyen Mercedes çalışanları, kaza anında kulak kaslarını kasılmış bir hale getirebilirlerse işitme kaybının önüne geçebileceklerini düşünmüşlerdi. Yüksek sesin iç kulağa gitmemesi için araştırmalar yürüten çalışanlar, Stapedius refleksini tetiklemeyi hedefliyorlardı. Gücü, sinyalle ters orantılı olan pembe gürültüyü kullanma fikri üzerine yoğunlaşan ekip, sonunda 80 desibel değerinde pembe gürültü üretecek bir sistem tasarladı.

Trafik gürültüsü, deniz dalgalarının sesi ya da bir şelale sesiyle benzer bir frekans karakteristiğine sahip olduğu belirtilen pembe gürültü, kaza anında kulak zarını gererek işitme kaybına sebep olabilecek sesin kulaktan yansımasını sağlıyor. İç kulağı ve kulak zarını korumaya alan bu güvenlik önlemi, işitme kaybı yaşanma ihtimalini büyük oranda azaltıyor.

İlk olarak 2017 model Mercedes-Benz E-Class modellerinde kullanılan PRE-SAFE Sound sisteminin daha da iyileştirilmesi için çalışmalar sürüyor. Önümüzdeki süreçte bu sistem, Mercedes-Benz PRE-SAFE sistemi bulunan A-Class'tan S-Class'a kadar tüm otomobillerde karşımıza çıkabilir.

Mercedes’in PRE-SAFE Sound sistemi hakkındaki düşüncelerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz. Otomobiller hakkındaki paylaşımlarımıza, önümüzdeki günlerde devam edeceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın :)