Mercedes, NVIDIAdestekli yeni şehir içi ve otoyol sürüş asistanlarını tanıtarak yarı otonom teknolojilerde Tesla FSD'ye rakip oluyor.

Mercedes, önümüzdeki yıl piyasaya süreceği eller serbest otoyol sürüşü ve noktadan noktaya şehir içi navigasyon sistemiyle yarı otonom sürüş yarışına iddialı bir giriş yapıyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Bu iki yeni özellik, markayı eller serbest sürüş sistemleri geliştirmede şu an sektör lideri konumunda olan Tesla ile doğrudan rekabete sokacak.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Şehir içi ve otoyol asistanlarının öne çıkan özellikleri

MB.Drive Assist Pro adlı şehir içi destek özelliği, navigasyona rota girildiğinde kavşakları, trafik ışıklarını ve şerit değişikliklerini yönetiyor ancak Tesla FSD'nin aksine ellerin direksiyonda kalmasını şart koşuyor. 27 sensör ve 254 TOPS işlem gücüne sahip sistem, Nvidia’nın Drive AV yazılımını "Halos" adlı güvenlik katmanıyla birleştiriyor.

Eller Serbest Otoyol Asistanı ise onaylı otoyollarda yaklaşık 137 km/saat hıza kadar sürücülerin ellerini direksiyondan çekmesine olanak tanıyor ve yavaş araçları otomatik solluyor. San Francisco'da sistemleri test eden otomotiv gazetecileri de double-park etmiş kamyonlar, yol çalışmaları ve yayalar karşısındaki akıcılığı nedeniyle yeni teknolojiyi Tesla'ya "gerçek bir rakip" olarak değerlendirdi.

Kullanıma sunulma takvimi ve strateji değişikliği

Seviye 3 otonom sürüş çalışmalarını durdurarak yasal engelleri daha az olan NVIDIA destekli Seviye 2 sistemlere odaklanan Mercedes, özellikleri önümüzdeki ay Kaliforniya’da davetli programıyla başlatıp 2027’de ülke geneline yayacak. CLA Electric, GLC Electric, GLE, GLS ve S-Serisi modellerinde desteklenecek yazılımlar, çevrim içi mağaza üzerinden aylık veya yıllık aboneliklerle uzaktan etkinleştirilebilecek.