Meta, ilk bakışta Discord’dan ayırt edemeyeceğiniz özelliği Topluluk Sohbetlerini duyurdu. Gelin hep birlikte bu özellik Messenger’a neler katacak bir göz atalım.

11 Ekim’deki büyük Meta etkinliğine sadece günler kala Meta, elindeki kozlarını bir bir masaya vurmaya başladı bile. Sızıntıları engelleme konusunda başarısızlığıyla ünlenen Meta’nın önümüzdeki ay yapılacak etkinlikte tanıtması beklenen Quest Pro isimli sanal gerçeklik gözlüğü, dün garip bir şekilde bir Facebook grubunda ortaya çıkmıştı.

Bugün ise Meta’nın kurucusu olan Mark Zuckerberg, yaptığı bir duyuru ile Messenger’ı iyice Discord’a benzetecek yeni özelliği olan ‘Topluluk Sohbetleri’ni duyurdu. Gelin hep birlikte bu yeni özelliğin Messenger’a neler kattığına bir bakalım.

Messenger temalı Discord gibi

Zuckerberg, yaptığı duyuruda Topluluk Sohbetlerini, Benzer ilgi alanlarına sahip olduğunuz insanlarla iletişim kurmanın yeni bir yolu” olarak tanımlıyor. Messenger için her ne kadar yeni bir özellik olsa da Topluluk Sohbetlerinin uygulamaya eklediği özellikler aslında pek çok oyuncuya tanıdık gelecektir.

Duyuruda yayınlanan ekran görüntülerine baktığımızda Tıpkı Discord sunucularında olduğu gibi yazılı ve sesli kanallar olduğunu ve kullanıcıların ilgi alanlarına gruplar açabileceğini görüyoruz. Discord’da üçüncü parti botlar ile yapılabilen otomatik link paylaşma ve küfür kullanan kullanıcıları engelleme gibi özellikler ise Topluluk Sohbetlerinin içinde hazır bulunacak. Grupların kurucuları moderatörler seçebilecek ve bu moderatörler tıpkı Discord’da olduğu gibi gruplarda önemli değişiklikler yapabilecek.

Mark Zuckerberg, özelliğin ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı hakkında bir açıklama yapmazken pek çok insan, özellik hakkındaki detayların 11 Ekim’deki etkinlikte ortaya çıkacağını düşünüyor. Meta ayrıca etkinlikle aynı tarihte ülkemizde Rekabet Kurumu’na sözlü savunma verecek.