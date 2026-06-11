ChatGPT ile Lionel Messi arasındaki ortaklık sonucu #MessiMode akımı sosyal medyada trend oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı resmen geldi çattı. Bugün Arjantinli efsane Lionel Messi ve OpenAI ortaklığıyla başlatılan "#MessiMode" akımı da sosyal medyada trend oldu.

Trendin fitilini ateşleyen şey, ChatGPT'nin yayınladığı eğlenceli bir video oldu. Videoda Messi, bota sesli bir komut vererek kendi fotoğrafını yüklüyor ve saçlarını Arjantin bayrağının renkleri olan mavi-beyaza boyatıyor.

#MessiMode ile saçınızı nasıl boyayabilirsiniz?

Eğer siz de Dünya Kupası coşkusunu saçlarınızda taşımak istiyorsanız, yapmanız gerekenler çok basit:

ChatGPT'yi açın ve net bir fotoğrafınızı yükleyin.

Şu komutu girin: "Saçlarımı ülkemin bayrak renklerine boya ama doğal dursun."

48 takımın katıldığı, 6 milyondan fazla biletin satıldığı bu dev turnuvaya siz de bu şekilde ortak olabilir ve turnuvaya renk katabilirsiniz.