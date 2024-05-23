Meta, yeni bir yapay zekâ modeli üzerinde çalışıyor. "Chameleon" isimli yeni model, OpenAI'ın GPT-4o modeli ile rekabet edecek. Ama Chameleon, henüz erken aşamada.

OpenAI'ın geçtiğimiz haftalarda düzenlediği bir etkinlikte duyurduğu yeni yapay zekâ modeli "GPT-4o", bu sektörde tüm dengeleri değiştirdi. Zira yeni yapay zekâ modeli, çevresini algılayabilen bir yapıya sahipti. Hâl böyle olunca OpenAI'ın rakipleri de benzer çalışmalar yapmaya başladılar.

Bu bağlamda; Meta'nın da yeni bir yapay zekâ modeli üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. "Chameleon" olarak isimlendirilen bu yeni model, farklı türdeki verileri bir token setine dönüştürüyor. Daha sonra da bu veriler birbirleriyle uyumlu çalışacak şekilde entegre ediliyor. Chameleon, aslında çok modlu yapay zekâ olarak anılacak.

4,4 trilyonluk devasa bir veri kümesi ile eğitildi

Chameleon, oldukça geniş kapsamlı bir çalışmanın ürünü. Bu bağlamda; Meta, bu yapay zekâ modeli 4,4 trilyon adet metin, ses, görüntü gibi veri içeren devasa bir kütüphane ile eğitildi. Yüksek hızlı GPU'larda 5 milyon saat boyunca eğitilen yapay zekâ, bu süreçte 34 milyar parametre kullandı. OpenAI'ın eğitimler için 1 trilyon civarında parametre kullandığını da belirtelim.

Meta'nın yeni yapay zekâ modeli henüz erken aşamada. Yani henüz son kullanıcıya ulaşan yeni bir model yok. Ancak bu durumun yakın bir gelecekte değişmesi bekleniyor. Bakalım Meta'nın yeni yapay zekâ modeli, Google Gemini ve OpenAI GPT-4o ile nasıl rekabet edecek...