Kripto para ve sosyal medya alanında dev isimler, çevrimiçi dolandırıcılıklara engel olmak için birlikte hareket etme kararı aldı. Teknoloji devleri bu amaçla bir koalisyon kurduklarını açıkladılar.

Son dönemde özellikle Ruhi Çenet'in kanalının defalarca çalınmasıyla birlikte çevrimiçi dolandırıcılıklar sık sık gündemimizde yer aldı. Bu durum sadece ülkemizde değil dünyanın geri kalanında da ciddi bir sorun ve teknoloji devleri, platformlarında bu tür girişimler olmasına karşı. Bu tür girişimleri engellemek amacıyla, aralarında Meta, March Group ve Coinbase'in de yer aldığı çok sayıda firması bir araya gelerek bir koalisyon oluşturdu.

Tech Against Scams (Dolandırıcılığa karşı teknoloji) adını alan koalisyonda yer alan firmalar, çevrimiçi dolandırıcılık girişimlerine karşı birlikte hareket edecekler. Ortak hareket edecek olan firmalar hem kamuoyunu bilinçlendirmek hem de dolandırıcıların kullandıkları araçları engellemek için çalışacak.

"Romantizm dolandırıcıları" daha büyük vurgunlar yapıyor

Raporlara göre romantizm içeren ya da partner uygulamaları üzerinden yapılan dolandırıcılık girişimlerinin kurbanlara maliyeti çok daha fazla oluyor. Öte yandan geçtiğimiz yıl girişim dolandırıcılıklarında kaybedilen meblağ ise 3,8 milyar dolar olarak belirtiliyor. Öte yandan bunlar sadece sosyal medyada yapılan dolandırıcılıkların toplamı.

Kripto endüstrisi ise âdeta yangın yerine dönmüş durumda. Şirket ve platform kurucularının, sektördeki önemli isimlerin sahtecilik, dolandırıcılık, kara para aklama, hackleme gibi suçlamalardan cezalara çarptırıldığı sektörde, yaşanan olumsuz gelişmeler diğer yatırımcıları da olumsuz etkiliyor.

Tech Against Scam'de şu anda Meta, Coinbase, Match, Kraken, Ripple ve Gemini yer alıyor. Yapay zekâ ile birlikte dolandırıcılık girişimlerinin de daha zor tespit edilebilir hâle geldiği ifade ediliyor. Koalisyonun nasıl önlemler alacağı ise merakla bekleniyor.