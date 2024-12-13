Meta, yapay zekânın ürettiği videoların tespit edilmesi için kullanılacak yeni bir filigran aracı tanıttı. "Video Seal" isimli araç, gizli bir şekilde çalışıyor ve bu sayede kaldırılması imkânsız hâle geliyor.

Sosyal medya devi Meta'dan internette gördüğümüz videoların gerçek mi sahte mi olduğunu anlamamızı sağlayacak yeni bir filigran teknolojisi geldi. "Video Seal" olarak isimlendirilen ve açık kaynak kodlu olan araç, diğer yazılımlara entegre edilmek üzere tasarlandı.

Üretsel yapay zekâ teknolojilerinin gelişmesi ile deepfake içerikler, hayatımızın ayrılmaz bir parçası hâline geldi. İşte Meta'nın Video Seal aracı, tam olarak bu sorun için geliştirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Meta yöneticilerinden Pierre Fernandez, piyasada çok sayıda filigran aracı bulunduğunu ancak bunların çoğunun, Video Seal kadar yeterli olmadığını söyledi.

Video Seal'in en önemli özelliği, gizli olması

Meta'nın yeni filigran teknolojisi, gizli bir çalışma sistemine sahip olacak. Bu da oluşturulan filigranların, sıkıştırma araçlarıyla veya bulanıklaştırılarak ortadan kaldırılmasını engellemiş olacak. Hatta Video Seal, istenmesi hâlinde yapay zekânın ürettiği videolara mesajlar bile ekleyebilecek.

Meta tarafından geliştirilen açık kaynak kodlu filigran aracı etkili olsa da bu konuda üretsel yapay zekâ geliştirmiş firmaların Video Seal'i benimseyip benimsemeyecekleri büyük bir muamma. Bu durumun farkında olan Pierre Fernandez, yapay zekâ geliştiricilerin bu tür teknolojileri önemsemeleri gerektiğini söyledi. Meta, bu konuda toplulukla iş birliği yapma noktasında da oldukça kararlı.