Milli Okçumuz Mete Gazoz, Dünya Şampiyonu Oldu!

Başarısıyla Türkiye’ye okçuluk dalında ilk altın madalyayı getiren Mete Gazoz, bu sene de dünya şampiyonu oldu.

Mete Gazoz, bu sene Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası finalinde, Kanadalı rakibi Eric Peters'i 6-4 mağlup etti.

Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda şampiyon oldu!

Okçuluk kariyerine 2013 yılında başlayan milli sporcumuz Mete Gazoz, 2021 Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda erkekler klasik yay kategorisinde yarışarak yarı finale yükselmiş ve şampiyonayı 4.’lükle tamamlamıştı.

2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları’nda klasik yay bireysel kategorisinde yarışan Mete Gazoz, rakibi İtalyan Mauro Nespoli'yi 6-4 yenerek Türkiye’ye okçuluk dalındaki ilk altın madalyayı getirmişti.

Gazoz, bu sene düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda da başarılı bir performans sergileyerek, erkekler klasik yay kategorisinde Kanadalı rakibi Eric Peters’ı tıpkı 2020’de olduğu gibi 6-4 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya aldığı okunu, 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocukların eğitimi için açık artırmaya çıkarmıştı.