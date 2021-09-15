Ferrari ile adını duyurduktan sonra Formula 1'in efsane ismi haline gelen Michael Schumacher'in yaşadıklarını konu alan Netflix belgeseli, bugün yayınlandı.

Formula 1 hayranları, uzun bir zamandır 7 kez dünya şampiyonu Formula 1 efsanesinin belgeselinin yayınlanmasını bekliyordu. Zaferlerle dolu ancak tüm dünyayı yasa boğan bir son ile birlikte pistlere, hatta ailesine bile veda eden Schumacher'in belgeseli, bugün yayınlandı.

Geçtiğimiz Ağustos ayında fragmanı yayınlanan belgesel, Schumacher'in F1'e attığı ilk adımı, kariyeri boyunca kırdığı rekorları ve yıllardır komada kalmasına yol açan hazin kazayı anlatıyor.

Michael Schumacher'in hayatını anlatan Netflix belgeselinin fragmanı:

Michael Schumacher'in nasıl biri olduğundan bahsetmemize gerek yok diye düşünüyoruz. Kendisi, Formula 1 yarışlarına ilgisi olmayan insanlara bile adını duyurmuş, kariyeri boyunca verdiği mücadele, yardımseverliği ve alçak gönüllü oluşu ile gönüllerde taht kurmuş bir isimdi.

1991 yılında Formula 1'e katılan, 2000'li yıllardan itibaren de yarışlarda altın yıllarını yaşayan Schumacher, 2014 yılında talihsiz bir kaza yüzünden komaya girdi. Efsane pilotun sağlık durumu net olarak bilinmiyor, ailesi bu konuyu gizli tutmak istese de Schumacher'in yakınlarını bile tanıyamadığı dile getiriliyor. Uzun süredir tedavi gören Formula 1 efsanesinin 1 saat 52 dakikalık belgeselini izlemek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.