Efsane Formula 1 yarışçısı Michael Schumacher'in kullandığı Ferrari 248, açık artırma ile satışa sunulacak. 14 Kasım'da başlayacak açık artırma için tahminî fiyat bile verilemiyor.

Formula 1 dünyasının efsane ismi Michael Schumacher, dikkat çekici bir olayla gündemde. Dünyanın en büyük araba müzayede şirketlerinden RM Sotheby's, Schumacher'in tam 5 kez yarış kazandığı Formula 1 aracını açık artırma ile satacak.

2006 model olarak kayıtlara geçen Ferrari 248, Michael Schumacher için oldukça özel bir yere sahipti. Schumacher'e ABD ve Almanya olmak üzere 5 Grand Prix kazandıran araç, 2.4 litrelik bir V8 motordan güç alıyordu. Formula 1 2006 sezonunun başında 730 beygir gücü üreten Ferrari 248, sezonun sonunda ise 785 beygir güç üretir hâle gelmişti. Bu arada; bu motor, Ferrari'nin 1964 yılında Formula 1 için tasarladığı ilk motordu. Yani araç, Ferrari için de oldukça önemli.

Paha biçilemiyor!

RM Sotheby's tarafından gerçekleştirilecek açık artırmada Michael Schumacher'in Ferrari 248'i için tahminî fiyat bilgisi paylaşılmıyor. Yani bu araç için paha biçilemiyor da diyebiliriz. Ancak bu bilinmez, açık artırmanın başlayacağı 14 Kasım tarihinde gün yüzüne çıkacaktır.

Bu arada; aracın 2007 yılına kadar Ferrari bünyesinde olduğunu, o yıl el değiştirdiğini söyleyelim. Aracın şimdiki sahibi de 2008 yılında Ferrari'den "Classiche Red Book" sertifikası aldı. Bu sertifika, aracın yüzde 100 orijinal olduğu anlamına geliyor.