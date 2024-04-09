Microsoft, Forza Motorsport'un oyuncu geri bildirimlerini görmezden gelmedi. Oyuna gelen yeni bir güncelleme, oyunun kapladığı depolama alanını ciddi anlamda düşürüyor.

Xbox Game Studios'un geçtiğimiz yıl yayımladığı Forza Motorsport oyunu, en çok da depolama alanı nedeniyle tartışmaların konusuydu. Oyuncular, tek bir oyun için bilgisayar veya Xbox konsollarında 100 GB alan harcamak istemiyordu. Oyuncu geri bildirimlerini görmezden gelmeyen Microsoft, oyunun boyutunu küçülttü.

Microsoft, Forza Motorsport için 15 GB büyüklüğünde yeni bir güncelleme paylaştı. Bu güncelleme, oyunun kapladığı alanın Xbox Series X/S'te 25 GB, PC'lerde ise 29 GB azalmasını sağladı. Böylelikle oyuncular için yaklaşık yüzde 30'luk bir depolama alanı tasarrufu sağlanmış oldu. Microsoft, bunu nasıl başardığını açıklamadı.

Yeni güncelleme, oyuna yenilikler de getirdi

Forza Motorsport'a sunulan yeni güncelleme ile oyunun kapladığı depolama alanının azalması, yanlış anlaşılmasın. Şirket, oyunu sadeleştirmedi. Hatta bazı eklemeler yapıldı. Tabii performans iyileştirmeleri ve bilinen hataların giderilmesi de "Güncelleme 7" ile oyuncuların beğenisine sunuldu.

Forza Motorsport için hazırlanan güncelleme, an itibarıyla küresel çapta tüm oyuncuların hizmetine sunulmuş durumda. Eğer siz de bu oyuna sahipseniz güncellemeyi yaparak oyunun daha az yer kaplamasını sağlayabilirsiniz.