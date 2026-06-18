Midjourney, yapay zekâ sektöründen donanım sektörüne hızlı bir giriş yaptı ve ilk donanım ürünü olan Midjourney Scanner'i tanıttı.

Midjourney, herkesi ters köşe yapan yeni bir girişimle donanım sektörüne adım attı. Şirketin CEO'su David Holz, katıldığı lansman etkinliğinde markanın ilk fiziksel donanım ürünü olan "The Midjourney Scanner"ı görücüye çıkardı.

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Holz, yapay zekâ ile kedi görselleri üretmekten çok farklı bir noktaya evrilen bu projenin, San Francisco'da açılacak özel bir spa merkezinin kalbi olacağını itiraf etti. Ultrason tabanlı çalışan bu tam vücut tarayıcısı, ilk etapta kullanıcının kas, yağ, kemik ve organ kompozisyonunu dikey kesitler hâlinde inceleyerek analiz etmeyi hedefliyor. David Holz, bu cihazın sunduğu görüntü kalitesinin pek çok açıdan MRI teknolojisi ile yarışabileceğini iddia ediyor.

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60 saniyede detaylı vücut analizi

Midjourney Medical departmanı tarafından hayata geçirilen bu cihaz, ultrason teknolojisinin öncülerinden Butterfly Network firması ile ortaklaşa geliştirildi. Cihazın kalbinde, sistem başına tam 40 adet "Butterfly Ultrasound-on-Chip™" adı verilen görüntüleme modülü yer alıyor.

Lansmanda açıklanan bilgilere göre tarama süreci oldukça fütüristik bir deneyim sunuyor. Kullanıcı önce altın sarısı bir ışıkla aydınlatılmış sığ bir havuza adım atıyor, ardından raylar üzerinde suyun içine doğru yavaşça iniyor. Su altında bulunan ve tıpkı bir yunusun ekolokasyon yeteneği gibi çalışan binlerce sensör halkası, vücuda her açıdan ultrasonik ses dalgaları gönderiyor. Toplamda iki petaflop işlem gücüyle birleşen bu sistem, suyun içindeki dalgalanmaları analiz ederek sadece 60 saniye içinde vücudun detaylı bir 3D modelini oluşturabiliyor. Şirket, şimdiye kadar yaklaşık bir düzine insanın bu yöntemle tarandığını belirtiyor.

2027’de ilk "sihirli spa merkezi" açılacak

CEO David Holz, bu teknolojiyi hastane ortamı yerine "sihirli bir spa deneyimi" ile insanlara sunmak istediklerini belirtiyor. Bu doğrultuda 2027 yılının sonundan önce San Francisco'nun ünlü Union Square bölgesinde 10 adet tarayıcıya sahip bir "Midjourney Spa" merkezi açılması planlanıyor.

Bu lüks tesiste sadece sıcak havuzlu tarama odaları değil; aynı zamanda bir spor salonu, saunalar ve soğuk şok havuzları da yer alacak. Holz, insanların diyet ve antrenman programlarının vücutlarında yarattığı değişimi günlük veya yıllık olarak takip edebilmelerini arzuladığını söylüyor.