Minecraft’ın yaratıcısı Notch, yeni bir oyun üzerinde çalıştığını duyurdu. Minecraft 2’nin geleceğiyle ilgili detaylar şimdiden merak konusu oldu.

Minecraft’ın yaratıcısı Markus “Notch” Persson, yeni bir oyun üzerinde çalıştığını ve bu oyunun Minecraft’ın devamı niteliğinde olabileceğini duyurdu. “Minecraft 2” olarak adlandırılabilecek projenin geliştirilme aşamasına gelindiği ve bu süreçte hayranların ilgisinin büyük rol oynayacağı belirtti.

2009 yılında Minecraft’ı yaratıp dünya çapında büyük bir başarı yakalayan Notch, 15 yıl sonra yeni bir oyun yapma kararı aldı. Sosyal medya üzerinden hayranlarının isteklerine kulak vererek, Minecraft’a benzer bir oyun tasarlamayı düşündüğünü belirtti. Öte yandan Notch, bu projenin başarıya ulaşacağından tam olarak emin olmadığını da dile getirdi.

Farklı bir vizyonla geliştirilecek

Notch, yeni oyununun Minecraft’ın gölgesinde kalmaması için farklı bir vizyonla şekillendirileceğini belirtti. Aynı zamanda bu projede başarılı olabilmesi adına topluluğun desteği ve kendi kararlılığının büyük önem taşıdığını vurguladı. Oyun, hem hayranlarının beklentilerine göre şekillenecek hem de Notch’un yaratıcı yönüyle farklı bir deneyim sunmayı amaçlayacak.

Minecraft 2’nin tam olarak ne zaman hayata geçip geçmeyeceği ise hala belirsizliğini koruyor. Ancak Notch’un açıklamaları, hayranlar arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Yeni oyunun detayları ise merakla bekleniyor.