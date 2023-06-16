Özellikle de gençlerin ilgi gösterdiği ikonik otomobil markası MINI'nin Türkiye fiyatları ne durumda? İşte en ucuz modeli elektrikli olan şirketin haziran ayı fiyat listesi...

BMW bünyesinde çalışmalarını sürdüren ve kurulduğu günden bu yana özellikle de tasarım açısından çizgisini bozmayan MINI, Türkiye'de de sıklıkla tercih edilen markalar arasında yer alıyor. Cooper, özellikle de gençlerin gözdesi.

Peki MINI sıfır araba fiyatları ne durumda? Bu haberimizde, MINI'nin haziran ayı için uyguladığı fiyat listesine yakından bakacağız. Verilerin MINI'den alındığını ve aylık güncelleneceğini belirtelim.

MINI fiyatları - Haziran 2023

Model Mayıs Başlangıç Fiyatı Haziran Başlangıç Fiyatı Cooper 3 Kapı 1.303.924 TL 1.453.029 TL Cooper 5 Kapı 1.195.387 TL 1.331.961 TL Clubman 1.612.116 TL 1.794.993 TL Countryman 1.499.119 TL 1.669.677 TL Cooper Cabrio 1.500.819 TL 1.672.013 TL Cooper SE 1.047.583 TL 1.189.325 TL

Cooper 3 Kapı fiyatları - Haziran 2023

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L 136HP, Benzinli Iconic, Otomatik 1.453.029 TL

Cooper 5 Kapı fiyatları - Haziran 2023

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L 136HP, Benzinli Signature, Otomatik 1.331.961 TL 1.5L 136HP, Benzinli Resolute Edition, Otomatik 1.478.729 TL

Clubman fiyatları - Haziran 2023

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L 136HP, Benzinli Untold Edition, Otomatik 1.794.993 TL

Countryman fiyatları - Haziran 2023

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L 136HP, Benzinli Signature, Otomatik 1.669.677 TL 1.5L 136HP, Benzinli Edition Iconic, Otomatik 1.813.471 TL 1.5L 136HP, Benzinli ALL4 Signature, Otomatik 1.814.321 TL 1.5L 136HP, Benzinli ALL4 Edition Iconic, Otomatik 1.976.807 TL

Cooper Cabrio fiyatları - Haziran 2023

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L 136HP, Benzinli Resolute Edition, Otomatik 1.672.013 TL 1.5L 136HP, Benzinli Iconic, Otomatik 1.698.138 TL

Cooper SE fiyatları - Haziran 2023