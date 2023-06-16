BMW bünyesinde çalışmalarını sürdüren ve kurulduğu günden bu yana özellikle de tasarım açısından çizgisini bozmayan MINI, Türkiye'de de sıklıkla tercih edilen markalar arasında yer alıyor. Cooper, özellikle de gençlerin gözdesi.
Peki MINI sıfır araba fiyatları ne durumda? Bu haberimizde, MINI'nin haziran ayı için uyguladığı fiyat listesine yakından bakacağız. Verilerin MINI'den alındığını ve aylık güncelleneceğini belirtelim.
MINI fiyatları - Haziran 2023
|Model
|Mayıs Başlangıç Fiyatı
|Haziran Başlangıç Fiyatı
|Cooper 3 Kapı
|1.303.924 TL
|1.453.029 TL
|Cooper 5 Kapı
|1.195.387 TL
|1.331.961 TL
|Clubman
|1.612.116 TL
|1.794.993 TL
|Countryman
|1.499.119 TL
|1.669.677 TL
|Cooper Cabrio
|1.500.819 TL
|1.672.013 TL
|Cooper SE
|1.047.583 TL
|1.189.325 TL
Cooper 3 Kapı fiyatları - Haziran 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5L 136HP, Benzinli
|Iconic, Otomatik
|1.453.029 TL
Cooper 5 Kapı fiyatları - Haziran 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5L 136HP, Benzinli
|Signature, Otomatik
|1.331.961 TL
|1.5L 136HP, Benzinli
|Resolute Edition, Otomatik
|1.478.729 TL
Clubman fiyatları - Haziran 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5L 136HP, Benzinli
|Untold Edition, Otomatik
|1.794.993 TL
Countryman fiyatları - Haziran 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5L 136HP, Benzinli
|Signature, Otomatik
|1.669.677 TL
|1.5L 136HP, Benzinli
|Edition Iconic, Otomatik
|1.813.471 TL
|1.5L 136HP, Benzinli
|ALL4 Signature, Otomatik
|1.814.321 TL
|1.5L 136HP, Benzinli
|ALL4 Edition Iconic, Otomatik
|1.976.807 TL
Cooper Cabrio fiyatları - Haziran 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5L 136HP, Benzinli
|Resolute Edition, Otomatik
|1.672.013 TL
|1.5L 136HP, Benzinli
|Iconic, Otomatik
|1.698.138 TL
Cooper SE fiyatları - Haziran 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|135 kW 184 HP, Elektrikli
|Inspired, Otomatik
|1.189.325 TL