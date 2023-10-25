Çeşitli nedenlerin sonucu olarak ortaya çıkan miyalji, günümüzde oldukça yaygın olarak görülen kas hastalıklarından biridir. Bu kadar yaygın ve genel belirtileri olması akıllara miyalji nedir ve miyalji tedavisi var mı sorularını getiriyor. Eğer miyalji nasıl geçer diye merak ediyorsanız, içeriğimizde yer alan detayları dikkatlice okumanızı öneriyoruz.

Kas ağrıları halk arasında oldukça yaygın hale gelmiş şikayetlerdir. Bu ağrılar çok uzun süre oturmak veya ayakta durmak, yanlış duruş, ağır ve alışılmadık hareketler veya yorucu egzersizlerden dolayı kaynaklanabiliyor. Bu ağrılara neden olan rahatsızlıklardan birisi de miyaljidir. Çeşitli belirtileri olan bu rahatsızlık, belli bir bölgede şiddetli ağrılara neden olabilir ve günlük yaşamınızı olumsuz etkileyebilir.

Miyaljinin sebeplerine bağlı olarak ağrı yaşanan bölge ve şiddeti değişiklik gösterebilir. Ancak tıbbi yöntemlerin gelişmesiyle de beraber miyalji tedavisi son derece kolay ve hızlı hale geldi. Uzman hekim ile beraber yapılan fizik tedavi, yaşanan miyalji ağrısını hızlı bir şekilde ortadan kaldırabilir. Miyalji nasıl geçer gibi farklı soru işaretlerine sahipseniz, bu içeriğimiz tam size göre.

Temelden başlayalım: Miyalji nedir?

En basit ifadeyle miyalji, kas ağrılarının tıbbi adıdır. Sebebine bağlı olarak miyalji vücudun birkaç yerinde küçük veya büyük alanları etkileyecek şekilde ortaya çıkabilir. Bu kas ağrılarının şiddeti hafif ağrılardan, dayanılmaz ağrılara kadar değişkenlik gösterebilir. Bazı miyalji türleri daha şiddetli olabilir ve bu durum, yalnızca bir kasın dinlendirilmesinden ziyade daha farklı tedavilerin uygulanmasını zorunlu kılabilir.

Miyaljinin türleri nelerdir?

Polimiyalji

Fibromiyalji

Polimiyalji ve fibromiyalji dahil olmak üzere iki farklı miyalji türü bulunuyor. Polimiyalji, vücudun her iki tarafında boyun, omuz, kollar ve kalçalarda çeşitli ağrılara ve sertliklere neden olur. En sık yaşanan belirtileri bunlardır, fakat daha farklı belirtilerde yaşanabilir.

Fibromiyalji eklemlerde, kaslarda ve bağlarda çeşitli hafif ağrılara neden olur ve genellikle bir basınç uygulandığında daha şiddetli hale gelir. Fibromiyalji sıklıkla uykusuzluk, huzursuz bağırsak sendromu, kireçlenme ve hatta depresyon gibi çeşitli nedenlerle ilişkili olabilir.

Peki miyaljinin sebepleri nelerdir?

Kaslara yoğun şekilde yüklenmek

İlaçların yan etkileri

Yaralanma

Stres

Yeterince su tüketmemek

Kaslara yoğun şekilde yüklenmek

Kaslara yoğun bir şekilde yüklenmek, dayanılması oldukça zor ağrılara neden olabilir. Ağır eşyaları kaldırırken veya egzersiz yaparken kaslarınızın normalden çok daha fazla zorlanması nedeniyle miyalji ortaya çıkabilir. Ancak bu ağrılar çeşitli tedaviler ile kolaylıkla geçebilir.

İlaçların yan etkileri

Piyasada bulunan birçok ilacın başta kas ağrısı da dahil olmak üzere birçok yan etkisi bulunuyor. Bunlara ek olarak, reçeteli ilaçlarda kas dokularınızı etkileyen çeşitli ağrılara neden olabiliyor. Bu yüzden kullanacağınız tüm ilaçları bir uzman aracılığı ile kullanmanızı öneririz.

Yaralanma

Çeşitli yaralanmalar da kaslarda ağrılara neden olabilir. Ancak bu ağrılar kısa sürelidir ve yalnızca darbe alan bölgeyi etkiler. Ancak kaslarınız ciddi şekilde etkilenmişse yaşadığınız bu ağrılar kronikleşebilir.

Stres

Kendinizi stresli hissettiğinizde kaslarınızın normalden daha çok gerildiğini ve ağrıdığını fark edebilirsiniz. Çünkü psikolojik veya fiziksel stres kaslarınızın gerilmesine neden olur; bu, yaralanma ve ağrılara karşı korunmak için vücudun verdiği bir çeşit tepkidir. Uzun süreli yaşanan stres, sabit bir kas gerginliği durumu ortaya çıkartabilir ve bu da kas ağrısına neden olabilir.

Yeterince su tüketmemek

Yeterince su tüketmemek kas kramplarına ve ağrılarına neden olabilir. Özellikle sıcak havalarda egzersiz yaparken yeterince su tükettiğinizden emin olun. Susuzluk, egzersiz sonrası artan kas ağrılarına neden olabilir.

Şimdi de miyaljinin belirtilerine bakalım:

Ağrılara herhangi bir enfeksiyon neden oluyorsa ateş ve titreme

Eklem ağrısı ve zayıflığı

Aşırı yorgun olma hissi

Sürekli ağrı nedeniyle depresyon

Hassasiyet

Kızarıklık

Nedenlerine bağlı olarak hissedilen kas ağrısı hafif veya oldukça şiddetli olabilir. Ayrıca hissedilen bu ağrılar, birçok kronik durumun önemli semptomları da olabiliyor. Bu belirtiler altında yatan nedene veya hastalığa bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Bireylerin yaşadığı kas ağrıları lokalize veya daha geniş bölgelerde yaşanabilir. Miyaljinin sebep olduğu ağrı düzeyleri farklı olmakla beraber, birkaç dakika ila birkaç saat devam edebilir. Ağrının yoğunluğu veya süresi, ağrıya neden olan faktörlere bağlı olarak değişir.

Eğer bu semptomlara sahipseniz, hareketlerinizi kısıtladıkları için miyalji nedeniyle günlük aktivitelerinizi gerçekleştirmek de zorlanabilirsiniz. Tekrarlayan veya sürekli ağrı, eylemlerinize odaklanmanızı son derece zorlaştırır ve sosyal yaşamınızı büyük ölçüde etkiler.

Miyalji nasıl geçer, nasıl tedavi edilir?

Çoğu miyalji vakası için fizik tedavi en uygun yöntem kabul edilir. Bu yöntem, ağrı yapan kasların esnekliğini artırmaya ve o bölgeyi desteklemek için çevredeki dokuyu güçlendirmeye yardımcı olur. Ağrının kontrol altına alınmasına yardımcı olmak için fizik tedavinin yanı sıra ilaçlar da sıklıkla tercih edilen yöntemlerden biridir.

Aşırı yüklenme veya yaralanmadan kaynaklanan kas ağrıları, vücudun dinlendirilmesi ve reçetesiz satılan ağrı kesiciler ile geçebiliyor. Aynı zamanda ağrı yaşanan bölgeye buz tedavisi uygulamak, yaşanan ağrıyı ve gerginliği azaltır.

Yoğun ve ağır şekilde kas kullanımından kaynaklanan miyalji veya fibromiyalji gibi bir durum, masaj veya hafif esneme egzersizleri ile tedavi edilebilir. Yaklaşık 3-4 günden uzun süren ağrıların ise bir doktor tarafından incelenerek, tedavi edilmesi gerekiyor.

İçeriğimizde verdiğimiz tüm bilgileri bilgilendirme amaçlı verdik. Eğer miyalji olduğunuzu düşünüyorsanız, konu hakkında en doğru bilgiyi bir uzman hekim tarafından almanız gerektiğini hatırlatmadan geçmeyelim.