Google'ın görüntü işleme algoritmasıyla öne çıkan Google Camera uygulamasının modlanmış hali, Pixel harici cihazlar için de yayınlandı. Peki, yeni sürümle birlikte ne gibi özellikler eklendi?

Arama devi Google tarafından geliştirilen görüntü işleme algoritması, bu alandaki en başarılı algoritmalardan bir tanesi olarak görülüyor. Zaten bu sebepten ötürü de modlanmış Google Camera uygulaması, mobil fotoğrafçılık tutkunları tarafından takdir ediliyor.

Google'ın yakın dönemde çıkardığı Pixel 5 ve Pixel 4a 5G modelleriyle birlikte tanıttığı Google Camera sürüm 8.0, Depolama Tasarrufu (Storage Saver) modu gibi birçok kullanışlı özellikle kullanıcılara sunulmuştu. Uygulama daha sonra 8.1 sürümüyle birlikte daha eski Pixel cihazlar için de kullanıma sunulmuştu. Bu sürüm, şimdi de Pixel harici cihazlar için yayınlandı.

Google Camera v8.1, Pixel harici cihazlar için de yayınlandı

Urynx05 isimli bir geliştirici tarafından Google Camera 8.1.008 sürümü üstüne geliştirilen PX Mod v8.1, Google Camera özelliklerini Pixel cihaza sahip olmayanlar için de kullanılabilir hale getiriyor. Bu uygulamayla birlikte Cinematik Pan ve Audio Zoom gibi özellikleri siz de kendi akıllı telefonunuzda kullanabileceksiniz.

Yeni sürüm ile birlikte yayınlanan notlardan bazıları ise şu şekilde:

Yeni başlangıç için gerekli olan tüm düzeltmeler eklendi.

Mat renkli cihazlardaki canlılığı düzeltmek için Color Transform eklendi.

Takip odağını devre dışı bırakma seçeneği eklendi.

Hareketli fotoğrafları devre dışı bırakma seçeneği eklendi.

EIS'i düzeltmek için OPModes eklendi.

Desteklenmeyen sensörlerde Sabre devre dışı bırakıldı.

Mi Note 10'daki renkler geliştirildi.

APK'nın geliştiricisi, uygulamanın bazı Samsung ve OnePlus modellerine ek olarak Snapdragon 845'ten gücünü alan bazı cihazlarda çalışamayabileceğini belirtiyor. Kısa bir süre sonra ise Arnova8G2, modlanmış Google Camera için yeni bir güncelleme yayınlıyor. Google Camera 8.1.101 üzerine geliştirilen bu güncellemeyle birlikte birçok cihaza destek gelirken çeşitli hatalar da düzeltiliyor.

APK'yı detaylı incelemek ve indirmek için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.