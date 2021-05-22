Formula 1 takviminin en prestiji yarışlarından biri olan Monaco GP'de sıralama turları tamamlandı. Sıralama turlarında zirveyi kapan isim ise Ferrari takımından LeClerc oldu.

İki haftalık bekleyiş sona erdi ve Formula 1 sezonu, tarih boyunca büyük ilgi gören Monaco GP ile bir kez daha sevenleriyle buluştu. Monaco sokaklarında yapılan yarış, yapısı nedeniyle pek çok kişiye göre Formula 1'de sıralama turlarının en önemli olduğu pist konumunda bulunuyor.

Geçişlerin zor olması nedeniyle zaman zaman eleştirilen Monaco'da daha antrenman turlarından itibaren ilginç sonuçlar görebileceğimiz ortaya çıktı. Ferrari oldukça iyi bir performans sergilerken, son antrenman seansında kaza yapan Mick Schumacher ise sıralama turlarına katılamadı. Yine de antrenmanlarda yaptığı süre, Schumacher'in yarışa katılabilmesini sağlayacak.

İlk seans heyecanlı başladı

Sıralama turlarında ilk seans oldukça çekişmeli geçerken, 10 takımdan 7'si ilk 10'a bir pilot sokmayı başardı. Bu sektörde Mazepin, Alonso, Latifi ve Tsunoda elendi. "Bay Cumartesi" lakaplı George Russell ikinci seansa kalmayı bir kez daha başardı. İlk seansı Valtteri Bottas önde tamamladı.

Ricciardo, Raikkonen, Ocon, Russell ve Stroll bu seansta elendi. Ricciardo'nun elenmesi büyük bir sürpriz oldu. İkinci seansın sonunda bir kez daha ilk 10'da 7 farklı takımdan pilotlar gördük. İkinci seansı zirvede tamamlayan isim ise Ferrari'nin Monaco'lu genç pilotu LeClerc oldu.

2 yıl sonra ilk sırada bir Ferrari

Son seansta oldukça çekişmeli bir sıralama turu gördük. Ferrari pilotu LeClerc, seansın bitimine 18 saniye kala bariyerlere çarptı. Yine de genç pilot seansın en hızlı zamanına sahip olmayı başardı. Böylece Ferrari yılın ilk pole pozisyonunu kazandı. Kazanın vites kutusunu etkilemiş olması durumunda genç pilot 5 sıra kaybedebilir.

Son seansın ardından pilotların yarışa hangi sıra ile başlayacağı belli oldu. Buna göre yarışa ilk sıradan başlayacak olan isim Ferrari'den LeClerc olacak. İlk çizgide onun yanında yer alacak olan isim Red Bull takımından Verstappen. Üçüncü sırada ise Mercedes pilotu Bottas yer alacak.

McLaren'in bu hafta sonuna özel olarak farklı bir kaplama tercih ettiği otomobili hafta sonu boyunca dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış olsa da, sıralama turlarında Ferrari'nin klasik kırmızısı öne çıkmış oldu.