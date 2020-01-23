Yeni Bir Motorola Akıllı Telefonun Sertifikası Ortaya Çıktı

Motorola’nın ‘Blackjack’ kod adı verilen yeni bir akıllı telefonunun sertifikası ortaya çıktı. Motorola’nın üst şirketi Lenovo’ya da ait olabileceği iddia edilen akıllı telefon, sertifikadan da anlaşıldığı üzere batarya ömrüne öncelik veriyor ve yakın bir zamanda raflardaki yerini alabilir.

Motorola’nın yeni bir akıllı telefonunun FCC sertifikası gün yüzüne çıktı ve cihazın özelliklerine dair kayda değer bilgiler elde edildi. Model numarası XT2055-2 olarak belirtilen akıllı telefonla ilgili elde edilen en büyük bilgilerden biriyse cihazın 5.000 mAh bataryaya sahip olması. Bu da demek oluyor ki Motorola’nın yeni akıllı telefonuyla ilgili stratejisi daha çok batarya ömrü üzerine odaklanıyor. Orta sınıf bir cihaz olması beklenen akıllı telefonun, Motorola’nın üst şirketi Lenovo’ya ait bir seride de yer alabileceği iddia ediliyor.

FCC sertifikasından anlaşıldığı üzere akıllı telefon 6,6 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Nashville Chatter, yeni akıllı telefonun Motorola G8 serisine ait olmasını pek olası bulmadığını açıkladı. Buna ek olarak, Motorola ‘Blackjack’ akıllı telefonunun farklı modelleri de ortaya çıkmaya başladı. Bu da yeni akıllı telefonun birçok ülkede satışa sunulabileceği anlamına geliyor.

Motorola’nın yeni akıllı telefonunun sertifikası:

ABD’li teknoloji devi Motorola, yeni akıllı telefonlar üzerindeki çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor gibi görünüyor. Şu ana kadar ortaya çıkan FCC, EEC ve WFA sertifikalarına bakacak olursak yeni modellerin yakın bir zamanda satışa sunulabileceğini söyleyebiliriz. Sertifikası ortaya çıkan akıllı telefonlar arasında 4.000 mAh bataryaya sahip olan Motorola XT2043 de bulunuyor. Motorola XT2045, XT2052 ve XT2053 model numaralarına sahip olan akıllı telefonların da Motorola ve Lenovo serilerinin farklı modelleri olarak yakın bir zamanda satışa sunulması bekleniyor.

Elde edilen bilgilere ek olarak Tayland NBTC internet sitesinde de XT2053 model numarasına sahip akıllı telefondan Lenovo K11 olarak bahsedilmişti. Bahsi geçen Lenovo K11 model akıllı telefonun orta sınıf bir cihaz olması ve aynı zamanda 6,2 inç boyunda ekranla Android 9 Pie işletim sistemine sahip olması bekleniyor.