Motorola Moto G Stylus 2021'in Özellikleri Ortaya Çıktı

Motorola'nın yakın zamanda tanıtması beklenen Moto G Stylus 2021 telefonunun özellikleri ve tasarımı bugün ortaya çıktı. Telefon, geçtiğimiz seneki modele göre bazı önemli değişikliklere ev sahipliği yapacak.

Motorola, bundan neredeyse tam bir yıl önce yeni orta segment akıllı telefonu Moto G Stylus'u tanıtmıştı. Şirketin akıllı telefonu, Qualcomm'un Snapdragon 665 işlemcisine ve 4 GB RAM'e yer veriyordu. İşte o telefon, bu yıl yenilenmiş bir şekilde Moto G Stylus 2021 adı altında piyasaya sürülecek.

Motorola Moto G Stylus 2021, bu yıl LG Stylo 7 5G'nin en büyük rakiplerinden birisi olacak. Telefon hakkında daha önce bazı bilgiler elde etmiştik.Ancak bugün telefonun özellikleri ve tasarımı Voice üzerinde paylaşıldı. Steve Hemmerstoffer tarafından yapılan paylaşım, daha önce belirtilen özelliklerin çoğunu doğrular nitelikteydi.

Moto G Stylus 2021'in özellikleri ortaya çıktı:

Telefonun tasarımından başlamak gerekirse Motorola Moto G Stylus 2021, geçtiğimiz seneki modelden çok daha farklı bir tasarıma sahip olacak. Telefonun kamera kurulumu dikey şekilde değil, kare şeklinde karşımıza çıkacak. Telefonun ekranıysa hemen hemen aynı kalacak.

Paylaşılan bilgilere göre Moto G Stylus 2021'in kare şeklindeki kamera kurulumunda 48 MP'lik bir ana kamera, 8 MP'lik ultra geniş açılı kamera, 2 MP'lik derinlik sensörü ve 5 MP makro kamera bulunacak. Ön tarafta ekranın sol üst köşesinde yer alacak kameraysa 16 MP çözünürlüğünde olacak.

Daha önce Evan Blass tarafından paylaşılan bilgilere göre telefonun ekranı geçtiğimiz seneki modele göre farklılık taşıyacak. Telefon, 6,4 inçlik ekran yerine 6,8 inçlik bir ekranla gelecek. Bu ekran 1.080 x 2.400 piksel çözünürlüğe sahip olacak. Ekranın kaç Hz tazeleme hızını destekleyeceğiyse henüz bilinmiyor.

Son olarak donanım kısmına gelecek olursak telefon, Snapdragon 675 işlemciye ev sahipliği yapacak. Geçtiğimiz seneyle aynı olacak şekilde 4 GB RAM'e ev sahipliği yapacak olan telefon, 128 GB depolama alanıyla gelecek. Batarya kısmındaysa 4.000 mAh'lik rahat bir gün geçirmenizi sağlayacak bir batarya bulunacak.