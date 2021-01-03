OPPO Reno5 5G ve Reno5 Pro 5G Küresel Piyasalara Açılıyor

Yeni Reno5 serisinde oldukça hızlı davranan OPPO, seriyi şimdi de küresel pazarda satışa sunmaya hazırlanıyor. Alınan belgeler de bunun bir göstergesi.

Çinli akıllı telefon üreticileri, özellikle Huawei'nin gerilemesiyle oluşan boşluğu doldurmak ve pazar paylarını büyütmek için sıkı bir rekabet halinde. Bu firmalardan biri de tabii ki OPPO ve firma oldukça iddialı.

Aralık ayında gördüğümüz yeni OPPO Reno5 5G ve Reno5 Pro 5G modelleri, özellik anlamında baktığımızda oldukça iyi akıllı telefonlar olarak öne çıkıyordu. Çinli firma şimdi bu modelleri dünyanın geri kalanında da satışa sunmaya hazırlanıyor.

Uluslararası model numaraları alındı

İki cihaz için OPPO çok sayıda sertifikayı cebine koymayı başarmış durumda. Daha önemlisi bu sertifikalar, cihazın uluslararası model numarasıyla kayıtlı. Yeni cihazlardan OPPO Reno5 5G CPH2145 ve Reno5 Pro 5G de CPH2201 koduyla Tayvan'ın Ulusal Yayın ve Telekomünikasyon Komisyonu'nun sitesinde ortaya çıktı.

Bu kodları daha önce diğer sertifika platformlarında da görmüştük. Özellikle ilk kod Bluetooth SIG, NCC, Küresel Sertifikasyon Forumu gibi platformlarda da yer almıştı. Bu da OPPO'nun yeni modelleri küresel pazarlara hazırladığı anlamına geliyordu.

Bunların üstüne yakın zamanda Reno5 Pro 5G, GeekBench'te de yerini aldı. Listelemede cihazın Çin'deki MediaTek Dimensity 1000+ çip seti ve 8 GB RAM'li versiyonunu gösteriyor. OPPO'nun telefonun yapısını değiştirmeden küresel piyasalara girmesi bekleniyor.

OPPO Reno5 5G ailesi Türkiye'ye gelecek mi?

Reno 5G modelinde 6,43 inçlik 1080p+ 90 Hz OLED ekran, Snapdragon 765G çip seti, 64 MP ana, 8 MP ultra geniş açı ve 2 adet 2 MP kamera modülü yer alıyor. 32 MP ön kamerası bulunan akıllı telefonun 4300 mAh bataryası ve iki farklı konfigürasyonu (8 GB RAM/128 GB ve 12 GB RAM/256 GB) bulunuyor.

Telefonun hangi ülkelerde satışa çıkacağı şimdilik bilinmiyor. Ülkemizdeki popülaritesini ve son dönemde aldığı yatırım kararlarını da göz önünde bulundurursak OPPO bu modeli ülkemizde de satışa sunabilir. Olası fiyatı konusunda ise şimdilik bir bilgi bulunmuyor.