Motorola, Razr 70 serisi dikey katlanabilir telefonlarını tanıttı. Razr 60'ı ülkemizde gördüğümüz için yeni cihazların bazılarının Türkiye'ye de gelme ihtimali var.

Dünyanın önde gelen telefon üreticilerinden Motorola, nisan ayının başında resmen ülkemize geri dönmüştü. Şirket, bu kapsamda katlanabilir telefonu Razr 60 ve bütçe dostu modeli Edge 70 modellerini resmen ülkemizde satışa sunmuştu. Şimdi ise şirket, yeni modellerinin global lansmanını gerçekleştirdi.

Motorola, gerçekleştirdiği bir etkinlikle Türkiye’ye de gelme ihtimali bulunan Razr 70 serisi katlanabilir telefonlarını tanıttı. Dikey katlanır tasarıma sahip modeller Razr 70, Razr 70 Plus ve Razr 70 Ultra olarak geliyor.

Motorola Razr 70 özellikleri

Ekran 6,9 inç, 1080x2640 piksel, 120 Hz, 3000 nit, AMOLED / 3,6 inç, 1056x1066, 90 Hz kapak ekranı İşlemci MediaTek Dimensity 7450X RAM 8 GB Depolama 256/512 GB Arka kamera 50 MP + 50 MP Ön kamera 32 MP Batarya 4800 mAh (30W) İşletim sistemi Android 16

Razr 70 modeli 799,99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Motorola Razr 70 Plus özellikleri

Ekran 6,9 inç, 1084x2640 piksel, 165 Hz, 3000 nit, AMOLED / 4 inç, 1272x1080, 120 Hz kapak ekranı İşlemci Snapdragon 8s Gen 3 RAM 12 GB Depolama 256 GB Arka kamera 50 MP + 50 MP Ön kamera 32 MP Batarya 4500 mAh (45W) İşletim sistemi Android 16

Plus model, 1.099,99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Motorola Razr 70 Ultra özellikleri

Ekran 7 inç, 1224x2992 piksel, 165 Hz, 5000 nit, AMOLED / 4 inç, 1272x1080 piksel, 165 Hz kapak ekranı İşlemci Snapdragon 8 Elite RAM 16 GB Depolama 512 GB Arka kamera 50 MP + 50 MP Ön kamera 50 MP Batarya 5000 mAh (68W) İşletim sistemi Android 16

Serinin en güçlü modeli olan Ultra ise 1.499,99 dolardan satışa çıktı.