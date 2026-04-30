Dünyanın önde gelen telefon üreticilerinden Motorola, nisan ayının başında resmen ülkemize geri dönmüştü. Şirket, bu kapsamda katlanabilir telefonu Razr 60 ve bütçe dostu modeli Edge 70 modellerini resmen ülkemizde satışa sunmuştu. Şimdi ise şirket, yeni modellerinin global lansmanını gerçekleştirdi.
Motorola, gerçekleştirdiği bir etkinlikle Türkiye’ye de gelme ihtimali bulunan Razr 70 serisi katlanabilir telefonlarını tanıttı. Dikey katlanır tasarıma sahip modeller Razr 70, Razr 70 Plus ve Razr 70 Ultra olarak geliyor.
Motorola Razr 70 özellikleri
|Ekran
|6,9 inç, 1080x2640 piksel, 120 Hz, 3000 nit, AMOLED / 3,6 inç, 1056x1066, 90 Hz kapak ekranı
|İşlemci
|MediaTek Dimensity 7450X
|RAM
|8 GB
|Depolama
|256/512 GB
|Arka kamera
|50 MP + 50 MP
|Ön kamera
|32 MP
|Batarya
|4800 mAh (30W)
|İşletim sistemi
|Android 16
Razr 70 modeli 799,99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
Motorola Razr 70 Plus özellikleri
|Ekran
|6,9 inç, 1084x2640 piksel, 165 Hz, 3000 nit, AMOLED / 4 inç, 1272x1080, 120 Hz kapak ekranı
|İşlemci
|Snapdragon 8s Gen 3
|RAM
|12 GB
|Depolama
|256 GB
|Arka kamera
|50 MP + 50 MP
|Ön kamera
|32 MP
|Batarya
|4500 mAh (45W)
|İşletim sistemi
|Android 16
Plus model, 1.099,99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
Motorola Razr 70 Ultra özellikleri
|Ekran
|7 inç, 1224x2992 piksel, 165 Hz, 5000 nit, AMOLED / 4 inç, 1272x1080 piksel, 165 Hz kapak ekranı
|İşlemci
|Snapdragon 8 Elite
|RAM
|16 GB
|Depolama
|512 GB
|Arka kamera
|50 MP + 50 MP
|Ön kamera
|50 MP
|Batarya
|5000 mAh (68W)
|İşletim sistemi
|Android 16
Serinin en güçlü modeli olan Ultra ise 1.499,99 dolardan satışa çıktı.