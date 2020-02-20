Yıllardır beklediğimiz, yollarını dört gözlediğimiz oyun Mount & Blade II: Bannerlord mart sonunda piyasaya sürülecek. Bannerlord'un talep ettiği sistem gereksinimleri artık resmileşti. Gelin birlikte bakalım.

Son dönemde hakkında adeta bilgi yağmuru olan Mount & Blade II: Bannerlord’un hem çıkış tarihi hem de Türkiye fiyatı bilgilerine kavuştuk. Üstelik tüm bunların yanı sıra oyunun Steam sayfasında, önerilen sistem gereksinimleri kısmında bir güncelleme yapıldı. Önceden yalnızca minimum sistem gereksinimleri bilgisine sahip olduğumuz oyunun artık önerilen gereksinimlerini de biliyoruz.

Mount & Blade II: Bannerlord sistem gereksinimlerini vermeden önce, önerilen kısmındaki işlemcilere derin bir nefes çekip bakmanızda fayda var. Çünkü ekran kartı bir nebze insaflı olsa da işlemci tarafında biraz güç isteyen modellere yer verilmiş. Bunun sebebi tabii ki Bannerlord’un sunacağı savaş meydanlarında yer alacak yüksek asker sayılarıyla doğrudan bağlantılı.

Mount & Blade II: Bannerlord sistem gereksinimleri:

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 7 (64 bit)

Windows 7 (64 bit) İşlemci: Intel Core i3-8100 ya da AMD Ryzen 3 1200

Intel Core i3-8100 ya da AMD Ryzen 3 1200 Bellek: 6 GB

6 GB Ekran kartı: Intel UHD Graphics 630 ya da Nvidia GeForce GTX 660 2 GB ya da AMD Radeon HD 7850 2 GB

Intel UHD Graphics 630 ya da Nvidia GeForce GTX 660 2 GB ya da AMD Radeon HD 7850 2 GB Depolama: 60 GB

60 GB Nihai çıkışta minimum sistem gereksinimlerinin değişebileceği belirtiliyor.

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 10 (64 bit)

Windows 10 (64 bit) İşlemci: Intel Core i5-9600K ya da AMD Ryzen 5 3600X

Intel Core i5-9600K ya da AMD Ryzen 5 3600X Bellek: 8 GB

8 GB Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 3 GB ya da AMD Radeon RX 580

Nvidia GeForce GTX 1060 3 GB ya da AMD Radeon RX 580 Depolama: 60 GB

60 GB Nihai çıkışta minimum sistem gereksinimlerinin değişebileceği belirtiliyor.

Bannerlord’un sistem gereksinimleri bu şekilde. Tabii bu noktada şunu belirtelim: Mount & Blade oyunları ‘Sandbox’ bir deneyim sunduğu için, oyun içinde yapılabilen ince ayarlar vasıtasıyla görüntü kalitesinden pek de ödün vermeden, (savaş alanında bulunan kişi sayısı limitini azaltmak gibi) bilgisayara binen yükü azaltmak mümkün.

Zaten Mount & Blade oyunları hiçbir zaman döneminin ötesinde, gerçekçi grafikler sunduğu için sevilmedi. TaleWorlds ekibi gerçekçiliği yalnızca görsellikle değil, oyuncuya yaşattığı hisle sunmayı tercih etti. Bannerlord’da da bu fikrin değişmeyeceği, yayınlanan oynanış videolarından anlaşılabiliyor.

Önerilen sistem gereksinimlerinde belirtilen ekran kartı GeForce GTX 1060 modeliyken, işlemcinin aslında GeForce RTX 2070 gücünde ekran kartlarıyla kullanılması önerilen Intel Core i5-9600K modeli olması da bu fikrin devam ettirileceğinin göstergesi gibi. Yani oyun, asıl olarak inanılmaz gerçekçi görseller yerine, devasa savaş alanları sunmak için işlemci gücüne ihtiyaç duyacak.

Mount & Blade II: Bannerlord’un sistem gereksinimlerini paylaştığımız yazımızın sonuna geldik. 31 Mart’ta çıkışını yapacak olan oyuna kısa bir süre kaldı. O zamana kadar sistem gereksinimlerine bir değişikliğe gidilirse sizleri haberdâr edeceğiz. Şimdilik bizden bu kadar, sizler de oyunla ilgili düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.